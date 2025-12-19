Lesión del mexicano Santiago Giménez abre paso al hijo de Zlatan Ibrahimovic en el AC Milan

Maximilian Ibrahimovic, hijo de Zlatan Ibrahimovic, recibió la convocatoria por parte del DT del AC Milan, Massimiliano Allegri, para formar parte de la expedición en la Supercopa de Italia.

La baja del mexicano Santiago Gimenez, afectado por una lesión en el tobillo derecho que incluso lo obligará a pasar por quirófano, abrió la puerta a canteranos para completar la convocatoria.

Entre ellos, al joven Maximilian Ibrahimovic, de 19 años y jugador del segundo equipo ‘rossonero’, ubicado en la cuarta categoría del futbol italiano, en la que acumula 4 goles en lo que va de campaña.

‘Ibra Jr.’, como es conocido en Milán, completa una delantera que sin Gimenez está formada por el luso Rafael Leao, por el estadounidense Christian Pulisic, por el francés Christopher Nkunku y por el italiano Emanuele Borsani, jugador también de las categorías inferiores del combinado ‘rossonero’.

Hijo menor de Zlatan Ibrahimovic también al Milan

El hijo menor del sueco Zlatan Ibrahimovic, Vincent, de 17 años, firmó su primer contrato profesional con el AC Milan. El club lombardo confirmó a través de un comunicado que el joven futbolista se incorporará a la plantilla de uno de los filiales.

“Vincent Zlatan Seger Ibrahimovic ha firmado su primer contrato profesional. El centrocampista formará parte del equipo Milan Futuro, dedicado al progreso y desarrollo de jóvenes talentos”, anunció el Milan en un comunicado.

El Milan Futuro compite en la Serie D, la cuarta división italiana, y ocupa el cuarto puesto de su grupo.

Tras pasar por los equipos juveniles del Milan, Vincent Ibrahimovic, de nacionalidad sueca como su padre, se reencontrará en este equipo con su hermano mayor, de 19 años.

Seguir leyendo:

Jugadores del Real Madrid y FC Barcelona llevan regalos de Navidad a niños hospitalizados

Ordenan prisión preventiva para dos sospechosos por el asesinato del futbolista Mario Pineida en Guayaquil

Brasil pacta dos amistosos en Estados Unidos previo al Mundial 2026