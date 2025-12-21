Kylian Mbappé empató récord de Cristiano Ronaldo vigente desde 2013

12 años después de Cristiano Ronaldo implantara un récord de goles en un año natural con el Real Madrid, Kylian Mbappé lo empató. El delantero francés igualó la marca de 59 tantos que había conseguido CR7 en 2013.

El pasado sábado, en el último partido del 2025 para el Real Madrid, Mbappé anotó de penal en la victoria de los blancos 2-0 sobre el Sevilla. Kylian igualó el registro de su máximo ídolo justo el día en el que cumplía 27 años.

Tras marcar el 2-0 de penal y empatar el récord, Mbappé corrió a una de las esquinas del córner y le rindió tributo a Cristiano Ronaldo haciendo su icónica celebra del “Siuuu”.

Tras el encuentro, el delantero francés no ocultó su felicidad por alcanzar este nuevo hito en su carrera y recordó que siempre tuvo a CR7 como su ídolo.

“Es un día especial, es mi cumple, desde pequeño digo que es un sueño jugar en mi cumple, un partido profesional y más con el Madrid, el club de mis sueños”, dijo.

“Ganamos, era muy importante. Era el objetivo. Y el récord es increíble. En mi primer año hacerlo como mi ídolo, el mejor de la historia del Madrid, una referencia para el fútbol mundial”, añadió.

Sobre la celebración, Mbappé confirmó que se trató de una especie de homenaje no solo por la influencia que le generó como jugador, sino por la cercanía que tienen y los consejos de la leyenda portuguesa.

“Quería hacerle un guiño en la celebración, siempre ha sido cariñoso conmigo para adaptarme al Madrid, hemos hablado mucho. Ha sido bonito. Tengo mi celebración, pero quería hacerlo como él para dedicárselo. Tengo muy buena relación con él”, declaró para la televisión del Real Madrid.

Mbappé entra en la historia del Real Madrid con 59 goles en 61 partidos. Cristiano consiguió 59 en 50 partidos con los merengues. El récord general de más goles en un año natural le pertenece a Lionel Messi con 79 dianas en 2012.



