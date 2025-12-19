Brasil pacta dos amistosos en Estados Unidos previo al Mundial 2026

La selección brasileña se enfrentará a Francia el 26 de marzo, en Boston, y cinco días después a Croacia, en Orlando, en los amistosos de preparación para el Mundial de 2026, informó este viernes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La ‘Canarinha’ se medirá al combinado liderado por Kylian Mbappé en el Gillette Stadium de Boston, donde se disputarán siete encuentros del próximo Mundial.

Si no hay lesiones de por medio, será una gran oportunidad para ver, cara a cara, a Vinícius Júnior y Mbappé, estrellas del Real Madrid.

2025 chegando ao fim… mas calma, nação! Já temos datas marcadas para a MAIOR SELEÇÃO DO MUNDO entrar em campo!



Nossos próximos desafios serão em março, já no país-sede da Copa do Mundo de 2026.



Em breve, divulgaremos mais informações sobre os confrontos. Enquanto isso, já pode… pic.twitter.com/J2dBUGpFFl — brasil (@CBF_Futebol) December 19, 2025

¿Cuántas veces se han enfrentado Brasil vs. Francia?

Francia y Brasil se han enfrentado en 15 ocasiones, contando partidos amistosos y duelos en Mundiales.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en un amistoso en 2015, que terminó 3-1 a favor de la Canarinha.

Mientras que en las Copas del Mundo, Francia derrotó 1-0 a Brasil en los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006.

Brasil vs. Croacia en Florida

El 31 de marzo, el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti jugará con Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, en Florida, donde hay una nutrida comunidad de brasileños.

Con un grupo experimentado encabezado por Luka Modric, en las filas del AC Milan, Croacia buscará ser protagonista nuevamente en el Mundial 2026.

De hecho, Croacia fue el verdugo de Brasil en Qatar, cuando el equipo entonces liderado por Neymar cayó en los penaltis en la ronda de cuartos de final.

El cuartel general de la pentacampeona del mundo para los dos amistosos contra Francia y Croacia será el ‘Complejo ESPN’ de Orlando, donde los jugadores se hospedarán y entrenarán.

En el sorteo de la fase final del Mundial de 2026 efectuado el pasado 5 de diciembre, en Washington, Brasil quedó encuadrada en el Grupo C junto con Marruecos, Escocia y Haití.

La ‘Canarinha’ disputará en territorio estadounidense la primera fase del Mundial, que también tiene como sedes México y Canadá.

Debutará el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará a Haití el 19 de junio, en Filadelfia; y a Escocia, cinco días después, en Miami.

