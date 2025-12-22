El tiempo de hoy en Chicago para este lunes 22 de diciembre

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Lo sabemos, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 22 de diciembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 43 grados Fahrenheit (6ºC) y una mínima de 36 grados Fahrenheit (2ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 30ºF (-1ºC) de máxima y 30ºF (-1ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 7 durante la primera mitad de la jornada y del 2 durante la noche. Luego, habrá cielos nubosos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:15 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:23 h. En total, tendremos 9 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana tendremos más nubes que claros. Se estima que la temperatura máxima sea de 46 grados Fahrenheit (8ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 34 (1 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 4% por la mañana, 3% por la tarde y 4% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima