North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, hace su debut en Instagram

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, North West, finalmente debutó en Instagram y no pasó desapercibida. Su incursión en la famosa red social de inmediato generó toda clase de comentarios y reacciones debido a la atención mediática que siempre ha rodeado a los hijos de la famosa expareja.

Con apenas 12 años, North abrió su cuenta oficial durante el fin de semana y lo hizo publicando una imagen muy simbólica en la que recrea una de las poses más conocidas de su madre, haciendo el gesto de paz con las manos. Esa situación generó más de un millón de “me gusta” y cientos de mensajes positivos, tanto de seguidores como de algunas celebridades.

Otro detalle es que en su perfil se aclara que la cuenta está “gestionada por sus padres”, lo que deja en claro que Kim Kardashian y Kanye West supervisan su actividad. Hasta el momento, el número de seguidores que tiene supera los 475 mil, aunque por ahora North no sigue a nadie.

La llegada de North a Instagram sucede a pesar de las críticas que Kanye West había expresado anteriormente sobre la presencia de sus hijos en redes sociales. En 2022, el rapero manifestó que no quería que North usara plataformas como TikTok,a las que calificó como una influencia negativa, y además defendió su rol como padre.

“Soy su padre y sé que no respetan a los padres ni la idea de familia, pero dije que no permitiría que mi hija fuera utilizada por TikTok o Disney. Yo tengo voz en esto”, aseguró el intérprete en Instagram.

Desde entonces, la presencia pública de North ha ido creciendo, sobre todo a través de contenidos vinculados a la moda, videos con su propio estilo y apariciones junto a amigas en redes sociales.

Sigue leyendo: