Nueva York: el tiempo para hoy lunes 22 de diciembre

¿Cómo vestirte para salir este lunes en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de máxima y los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 36ºF (2ºC) de máxima y 36ºF (2ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 10.56 mph durante la primera mitad del día y los 8.08 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:17 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:32 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana habrá cielos cubiertos con probabilidad de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 36 y los 37 grados Fahrenheit (2 y 3 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 75% por la mañana, 25% por la tarde y 75% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.