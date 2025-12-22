NYC DOT publica plan de implementación de corredor verde del Río Harlem

La comisionada del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), Ydanis Rodríguez, la publicación del Plan de Implementación del Corredor Verde del Río Harlem para El Bronx y la finalización de un proyecto de seguridad vial en la Avenida Bailey, una parte importante del corredor verde.

El Corredor Verde del Río Harlem se ampliará entre el Parque Van Cortlandt y el Parque Randall’s Island, el plan de implementación describe la estrategia de construcción a largo plazo para el proyecto de siete millas.

La remodelación de la Avenida Bailey, desde Van Cortlandt Park South hasta la Calle 225 Oeste, se incluyen 1,8 millas de carril para bicicletas bidireccionales con protección de estacionamiento, nuevas isletas peatonales, paradas de autobús y otras mejoras en los cruces para incrementar la seguridad en una calle donde se registraron dos muertes y 18 heridos de gravedad en accidentes de tránsito desde 2020.

Este proyecto en cuestión, es uno de los diferentes segmentos del corredor verde que se ha terminado recientemente o que está en construcción.

“El sendero ribereño del río Harlem es un proyecto transformador que brindará acceso al río Harlem desde el parque Van Cortlandt hasta Randall’s Island. Mientras definimos los planes para el futuro del proyecto, la finalización del rediseño de la avenida Bailey proporciona una conexión segura con el parque Van Cortlandt y mejora la seguridad en una de las calles más peligrosas de El Bronx“, declaró Rodríguez.

“Los residentes de El Bronx merecen un acceso más seguro a sus zonas ribereñas y espacios verdes, y esperamos seguir trabajando en este proyecto durante los próximos años con nuestro nuevo Plan de Implementación del Sendero Ribereño del río Harlem”, agregó.

“El corredor verde del río Harlem no solo será un enlace de transporte vital, sino que también servirá como un recurso dinámico para que los neoyorquinos exploren sus barrios, disfruten del aire libre y hagan ejercicio, accedan a sus parques locales y se conecten con la ribera del río”, declaró Iris Rodriguez-Rosa, comisionada del Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York (NYC Parks).

“Durante los últimos dos años, hemos trabajado en una visión para este corredor verde de siete millas, que se extiende desde el Parque Van Cortlandt hasta el Parque Randall’s Island, y que fortalece las conexiones para ciclistas y peatones, permitiendo a los residentes de El Bronx conectar con la orilla del río. Esperamos con interés trabajar con nuestras agencias colaboradoras y la comunidad de El Bronx para aprovechar este impulso y completar las secciones pendientes, tal como se describe en este plan”.

“El Plan de Implementación del Corredor Verde del Río Harlem supondrá un gran beneficio para El Bronx, ya que creará un corredor de transporte para peatones y ciclistas, mejorará el acceso a la ribera del río Harlem y contribuirá a impulsar el desarrollo económico en toda la zona”, declaró Andrew Kimball, presidente y director ejecutivo de NYCEDC.

“Estamos encantados de trabajar junto a nuestros socios en proyectos de corredores verdes, el NYC DOT y el NYC Parks, para llevar a cabo este y muchos otros proyectos de corredores verdes en toda la ciudad de Nueva York, proporcionando a los neoyorquinos espacios públicos seguros y accesibles para su disfrute”, añadió.

El proyecto de Bailey Avenue consiste en una “reducción de carriles”, un tipo de rediseño que optimizará espacio de las calles para crear áreas seguras para peatones y cruces peatonales, carriles para bicicletas, carriles para autobuses y estacionamiento.

Los mencionados proyectos ayudarán a reducir el exceso de velocidad, los accidentes de tránsito y mejora la circulación para todos. Se demostró que estos proyectos disminuye las muertes y lesiones graves por accidentes de tránsito en un 30%, y las muertes y heridas graves de transeúntes en un 32.7%.

El proyecto de Bailey Avenue North responde a las peticiones de la comunidad para abordar el exceso de velocidad y mejorar la seguridad de los ciclistas en este corredor, reforzando la seguridad en una ruta de camiones donde se registraron 18 lesiones graves y dos muertes entre 2020 y 2024.

El mencionado proyecto es uno de los muchos que, en última instancia, conformará la Vía Verde del Río Harlem en El Bronx, y se basó en las aportaciones de cientos de integrantes de la comunidad que participación en tres rondas de talleres comunitarios o respondieron a los sondeos del NYC DOT en más de 30 eventos comunitarios.

El plan resume el trabajo de participación ciudadana haciendo hasta la fecha y presenta una hoja de ruta para convertir la visión de la comunidad en proyectos concretos, con frases para la construcción de vías verdes a corto y largo plazo.

En 2024, el NYC DOT se inició también un proceso de planificación parecida en Queens para desarrollar la Vía Verde de la Ribera de Queens, con la intención de empezar la construcción de este corredor usando recursos propios en 2026.

En este sentido, “el desarrollo del corredor verde no solo beneficiará a El Bronx, sino que también fortalecerá la red de corredores verdes de la Gran Manzana y servirá como un enlace esencial para las redes regionales, incluyendo el Empire Trail del Estado de Nueva York y el East Coast Greenway”, apuntó Chauncy Young, del Grupo de Trabajo del Río Harlem y la Coalición de Corredores Verdes de la Ciudad de Nueva York.

