Peso Pluma y Kenia Os reparten juguetes a niños en Estados Unidos

Desde el inicio de su relación, Peso Pluma y Kenia Os se han mostrado inseparables, apareciendo juntos tanto en alfombras rojas como en encuentros más privados. Sin embargo, en esta ocasión la pareja destacó por su lado solidario al llevar alegría a decenas de niños y regalarles un momento inolvidable.

Ambos artistas visitaron una tienda de una conocida cadena de supermercados en Los Ángeles, donde participaron en una jornada de entrega de juguetes dirigida a los pequeños. Durante el evento, tanto Peso Pluma como Kenia Os convivieron con los niños, conversaron con ellos y accedieron a tomarse fotografías para el recuerdo.

“@doubleprecords trajo el espíritu navideño a Vallarta 🎄✨ Peso Pluma & Kenia Os compartieron la alegría navideña con nuestra comunidad, haciendo que esta temporada sea algo muy especial para los niños. Un sorteo de juguetes que nunca olvidaremos ❤️🎁”, se lee en uno de los clips que compartió en su cuenta de Instagram Vallarta Supermarkets.

De igual forma, varias imágenes y videos del encuentro comenzaron a circular en redes sociales, provocando toda clase de reacciones entre los usuarios.

“Fue una experiencia increíble 🤗 ¡mi niño estaba tan feliz!”, “Wow!!! Que hermoso! Bendiciones a las dos por no tan solo regalar juguetes a los niños, sino también por convivir ❤️ Feliz Navidad!”, “Amo que sean felices y que hagan felices a esos niños” y “Awww que bonito!!! 🙂😍❤️❤️❤️❤️❤️ Como no amarlos???? Gracias, gracias, gracias!!! Por llevar alegría a los pequeños!! 👏👏👏Ustedes son grandes!!!”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que desde que Kenia Os y Peso Pluma oficializaron su relación, no han parado de dar de qué hablar. “La pareja del momento” se muestra más enamorada y cercana que nunca.

