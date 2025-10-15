Kenia Os apoya a Belinda en su denuncia contra Lupillo Rivera

En días recientes se dio a conocer que la cantante Belinda interpuso una denuncia en contra de Lupillo Rivera por presunta violencia mediática y digital, luego de que el intérprete de regional mexicano incluyera en su autobiografía ‘Tragos Amargos’ detalles sobre el supuesto romance que ambos habrían sostenido años atrás.

La acción legal emprendida por Belinda ha generado diversas reacciones en el medio artístico, y una de las voces que salió en su defensa fue la de su amiga Kenia Os, cantante e influencer que actualmente mantiene una relación con Peso Pluma.

Durante un breve encuentro con los medios, Kenia expresó su apoyo total a la intérprete de “Luz sin gravedad”, destacando la importancia de que las mujeres hagan valer sus derechos frente a la exposición mediática y los rumores que suelen acompañar su vida personal.

“Me encanta que ella alce la voz, que se defienda, que no se quede callada, porque creo que a veces es muy injusto todos los chismes y las cosas que se dicen, sobre todo a las mujeres”, señaló.

Kenia Os también subrayó que Belinda, al igual que cualquier persona, tiene derecho a poner un alto a los señalamientos y especulaciones sobre su vida sentimental.

“Siempre se nos están poniendo en chismes con tal persona, con otra persona, y me encanta que alzó la voz y que dijo: ‘paren’. O sea, hasta aquí. Y si fue, no fue, lo que sea, es su vida personal”, añadió.

Finalmente, la intérprete de “Malas decisiones” hizo un llamado a la prensa para que deje de insistir en cuestionar a Belinda sobre temas relacionados con su vida privada, recalcando su admiración por la independencia y carisma de la artista.

“Aparte, tiene todo el derecho. Está soltera, está hermosa, está guapísima. O sea, ¿qué les importa con quién salió? Que disfrute, ¿no?”, concluyó Kenia Os.

