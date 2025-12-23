10 regalos navideños de último minuto en Walmart: compra hoy y recíbelo hoy

Cuando la cuenta regresiva para Navidad ya está en marcha, encontrar un regalo a tiempo puede convertirse en un reto. Sin embargo, Walmart mantiene activa una categoría de “último minuto” con productos disponibles para entregar el mismo día, es decir, HOY.

Dependiendo de la ubicación, también podrías retirarlo tú mismo en tienda. La ventaja es clara: evitar retrasos y llegar a tiempo con un obsequio funcional y bien pensado.

Te compartimos una selección de 10 regalos navideños que puedes comprar hoy y recibir hoy mismo.

10 regalos para Navidad de último minuto

Cámara instantánea Instax Mini SE con paquete de películas – Fujifilm

Permite capturar momentos y obtener fotografías al instante, ideal para reuniones familiares y recuerdos navideños. Incluye un paquete adicional de 10 películas para empezar a usarla de inmediato. – Precio: $55.00

Tenis deportivos 5000 para mujer – Avia

Diseñados para el uso diario y actividades ligeras, cuentan con ajuste cómodo y opción de ancho amplio. Son una alternativa práctica para regalar ropa funcional. – Precio: $15.00

Auriculares de realidad mixta Meta Quest 3S 128GB – Meta

Un visor todo en uno que combina realidad virtual y mixta para experiencias de entretenimiento y juegos. Pensado para quienes disfrutan la tecnología y los videojuegos. – Precio: $249.00

Juego de actividades SquishPizza con arena – Kinetic Sand

Incluye una libra de arena moldeable y herramientas para estimular la creatividad infantil. Es un regalo fácil de usar y apto para distintas edades. – Precio: $11.99

Vaso térmico Trek de acero inoxidable 30 oz – Simple Modern

Mantiene bebidas frías o calientes durante horas y cuenta con tapa con pajilla. Funcional para el trabajo, el gimnasio o viajes cortos. – Precio: $21.78

Apple Watch Series 11 GPS 42 mm – Apple

Reloj inteligente con seguimiento de actividad, notificaciones y monitoreo de salud. Una opción tecnológica para quienes buscan mantenerse conectados. – Precio: $299.00

iPhone 13 128GB prepago – Apple (Straight Talk)

Teléfono inteligente con buen rendimiento y cámara versátil, ideal como regalo tecnológico sin contrato mensual tradicional. – Precio: $199.00

Cámara digital PIXPRO FZ45 con zoom óptico 4X – Kodak

Pensada para quienes buscan una cámara compacta y fácil de usar, adecuada para fotografía casual y viajes. – Precio: $119.00

Accesorio rallador y rebanador Fresh Prep – KitchenAid

Complemento para batidoras que facilita la preparación de alimentos en casa. Un regalo útil para quienes disfrutan cocinar. – Precio: $49.99

Eau de Toilette Man Eau Fraiche 3.4 oz – Versace

Fragancia masculina fresca y versátil, adecuada para uso diario y ocasiones especiales. – Precio: $45.00