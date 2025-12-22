Walmart: Cinco regalos que puedes comprar para Navidad por menos de $25

Las compras navideñas no tienen por qué ser complicadas ni caras, ya que si este año decides evitar las tarjetas de regalo y optar por algo más personal, Walmart ofrece una variedad de opciones prácticas y económicas que seguro alegrarán la temporada.

Aquí te dejamos algunas ideas de regalos que combinan estilo, funcionalidad y un toque navideño sin romper el presupuesto.

Suéter navideño

El suéter navideño de cuello redondo para hombre de la marca Chaps es una opción para quienes buscan algo clásico y festivo. Hecho 100% de algodón suave, es ideal para mantener el calor durante las frías festividades y se adapta perfectamente a un look casual o más formal, dependiendo de la ocasión. Disponible en varios diseños navideños, es un regalo práctico y cómodo que puede ser usado tanto en la oficina como en un día de descanso. Precio $25.00

Lata de palomitas

Una lata de palomitas navideñas de la marca Great Value es un regalo para disfrutar en familia. Con tres sabores de palomitas, es ideal para acompañar una película navideña o una reunión familiar. Además, su lata decorativa con forma de muñeco de nieve o camión rojo puede ser reutilizada después de disfrutar de las palomitas para guardar adornos navideños o pequeños recuerdos. Es una opción económica y muy atractiva visualmente para regalar en estas fiestas. Precio $6.96

Horquillas navideñas

Si buscas un regalo pequeño pero especial, las horquillas para el pelo con forma de bastón de caramelo son una excelente alternativa. Con estas pequeñas y festivas horquillas, cualquier peinado será el toque perfecto para la temporada navideña. Precio $5.00

Pantuflas de oso polar

Para los más pequeños, las pantuflas de peluche en forma de oso polar son el regalo ideal. Con un diseño adorable, estas pantuflas cálidas y cómodas traerán sonrisas en cualquier niño o niña. Además, están disponibles en tallas para niños pequeños, por lo que se adaptan a una amplia gama de edades. Precio $12.98

Juego de mesa Monopoly

El clásico juego de mesa Monopoly es otro regalo que nunca pasa de moda y ofrece horas de diversión para toda la familia. Es perfecto para jugar durante las festividades y, además, se convierte en una excelente opción para noches de juegos familiares después de la temporada navideña. Precio $10.03

Sigue leyendo: