Aaron Boone niega contactos entre los Yankees y Tatsuya Imai

A pesar del incesante ruido mediático que suele rodear a los “Bombarderos del Bronx” durante el invierno, Aaron Boone ha querido poner claridad sobre la planificación del equipo.

Ante las constantes preguntas sobre la posible llegada de Tatsuya Imai, una de las figuras emergentes del béisbol japonés, el manager confirmó que el jugador no forma parte, al menos por ahora, de las gestiones actuales de la gerencia liderada por Brian Cashman.

Boone enfatizó que, aunque siempre están atentos al talento internacional, los rumores que daban por hecho un acercamiento con el lanzador derecho carecen de fundamento. “No hemos tenido contacto con él ni con su representación. Sé que su nombre ha estado circulando mucho en los medios, pero no hay nada de realidad en eso en este momento”, declaró el piloto de los Yankees, cerrando de forma momentánea la puerta a una contratación que muchos daban por encaminada.

El origen de la especulación

El interés por Imai no es casualidad. El lanzador japonés ha despertado la curiosidad de varias franquicias de Grandes Ligas gracias a su repertorio de lanzamientos y su dominio en la NPB (Liga Japonesa de Béisbol Profesional). Debido a la histórica relación de los Yankees con el mercado asiático y su constante necesidad de fortalecer el staff de pitcheo, las redes sociales y diversos portales de noticias habían alimentado la narrativa de una inminente oferta desde Nueva York.

Sin embargo, las palabras de Boone sugieren que la prioridad del equipo podría estar en otra dirección o que, simplemente, los tiempos de la organización no coinciden con los del mercado japonés en esta ventana de transferencias.

Enfoque en el roster actual

Con esta aclaración, el cuerpo técnico de los Yankees busca centrar la atención en las piezas que ya tienen aseguradas y en los objetivos reales que maneja la oficina central. Mientras el invierno avanza, la negativa de Boone sirve como un recordatorio de que no todos los nombres que suenan para el Bronx terminan vistiendo el uniforme a rayas, obligando a los analistas a recalibrar sus predicciones sobre quién será el próximo gran refuerzo para el montículo neoyorquino.