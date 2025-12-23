Casa Blanca rechaza pedido de obispos de parar operaciones de inmigración en Navidad

La Casa Blanca declaró que las operaciones continuarían con normalidad, luego de que los obispos católicos de Florida pidieron el lunes al mandatario Donald Trump que suspendiera las actividades de control migratorio durante las fiestas navideñas.

La petición fue emitida por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, y firmada por otros siete miembros de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida. “La frontera ha sido asegurada. El trabajo inicial de identificar y deportar a los delincuentes peligrosos se ha completado en gran medida”, escribió Wenski. “En este momento, el enfoque de máxima aplicación de la ley, que trata a los inmigrantes indocumentados en masa, significa que muchas de estas operaciones de arresto inevitablemente detienen a personas que no son delincuentes, sino que simplemente están aquí para trabajar”.

“Un clima de miedo y ansiedad está afectando no sólo a los migrantes indocumentados, sino también a sus familiares y vecinos que se encuentran legalmente en el país”, añadió Wenski, citado por Associated Press. “Dado que estos efectos son parte de las operaciones de control, solicitamos que el gobierno suspenda las detenciones y redadas durante la temporada navideña. Dicha pausa demostraría un respeto digno por la humanidad de estas familias”.

El control migratorio siempre será parte de cualquier política de inmigración, pero tenemos que racionalizarlo y humanizarlo” Thomas Wenski – Arzobispo de Miami

En respuesta por correo electrónico, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, no mencionó la temporada navideña en su respuesta de dos frases. “El presidente Trump fue elegido basándose en su promesa al pueblo estadounidense de deportar a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Y está cumpliendo esa promesa”, escribió.

Wenski se ha ganado la reputación de ser un defensor acérrimo del trato humano a los migrantes. En septiembre se unió a otros líderes católicos en un panel en la Universidad Georgetown para denunciar las políticas de línea dura de la administración Trump por separar familias, infundir miedo y perturbar la vida de la iglesia.

Allí destacó las contribuciones de los inmigrantes a la economía del país. “Si le preguntan a la gente del sector agrícola, del sector servicios, del sector salud o del sector de la construcción, les dirán que algunos de sus mejores trabajadores son inmigrantes”, dijo Wenski. “El control migratorio siempre será parte de cualquier política de inmigración, pero tenemos que racionalizarlo y humanizarlo”.

En julio Wenski se unió al ministerio “Knights on Bikes”, una iniciativa liderada por los “Knights of Columbus” que llama la atención sobre las necesidades espirituales de las personas detenidas en centros de inmigrantes, incluido el ubicado en los Everglades de Florida, apodado “Alligator Alcatraz”. Días después, obtuvo permiso para celebrar misas dentro de las instalaciones. “El hecho de que invitemos a estos detenidos a rezar, incluso en esta situación tan deshumanizadora, es una forma de enfatizar e invocar su dignidad”, dijo.