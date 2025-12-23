EE.UU. anuncia en la ONU sanciones “al máximo” contra Maduro

Estados Unidos elevará la presión económica sobre Venezuela y aplicará sanciones “al máximo” tras el bloqueo a petroleros sancionados y la interceptación de varios buques en el Caribe, afirmó este martes el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, ante el Consejo de Seguridad.

Durante una reunión de emergencia dedicada a la situación venezolana, Waltz sostuvo que las medidas buscan privar al régimen de Nicolás Maduro de recursos que, según Washington, se utilizan para financiar al llamado Cártel de los Soles, designado por Estados Unidos como organización terrorista.

“Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cártel de los Soles”, declaró.

El diplomático aseguró que el presidente Donald Trump ha sido “muy claro” en su disposición a emplear “todo el poder y la fuerza de Estados Unidos” para enfrentar y erradicar a los cárteles del narcotráfico que, según dijo, han operado durante años con impunidad en el hemisferio occidental.

La sesión del Consejo de Seguridad fue solicitada de forma expresa por el régimen de Venezuela, en respuesta al bloqueo impuesto por la Administración Trump a buques petroleros sancionados que entran y salen del país.

De acuerdo con Waltz, estos petroleros constituyen “el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo”, además de ser una fuente directa de financiamiento para actividades de narcotráfico.

En su intervención, el embajador insistió en que el régimen es responsable de canalizar los beneficios del comercio petrolero hacia el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos y Europa.

“Maduro es responsable de utilizar estos recursos y sus beneficios para el tráfico hacia Estados Unidos y Europa”, afirmó ante los miembros del Consejo.

Presión en aumento

La tensión entre Washington y el régimen de Caracas se ha intensificado desde septiembre, cuando Estados Unidos comenzó a atacar presuntas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico.

Según cifras citadas por la delegación estadounidense, estas operaciones ya han dejado más de 100 personas fallecidas, en medio de una estrategia que la Casa Blanca justifica como un esfuerzo para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.

Washington sostiene que la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista le otorga base legal para actuar en defensa propia frente a una amenaza directa a su seguridad nacional. En ese marco, la interceptación de petroleros se ha convertido en una pieza central de la ofensiva.

El pasado sábado, Estados Unidos interceptó en aguas del mar Caribe un buque con bandera panameña, el Centuries, que transportaba crudo venezolano con destino a refinerías de China. Se trata de la segunda embarcación detenida por la Administración Trump en la región, después de que la semana anterior fuera incautado el buque Skipper, cuyo cargamento de petróleo también fue confiscado.

Además, el domingo, el Gobierno estadounidense confirmó el inicio de una “persecución activa” para interceptar un tercer tanquero, el Bella 1, que navegaba cerca de las costas venezolanas. Un funcionario estadounidense confirmó a EFE que las operaciones continúan en el Caribe.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

EE.UU. vigila a 18 petroleros sancionados en aguas venezolanas, según Axios

Republicanos cuelgan resoluciones en el Congreso que buscaban detener avance militar de EE.UU. en Venezuela

Trump ordena bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela