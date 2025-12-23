Endrick deja el Real Madrid y se va cedido al Lyon de la Ligue 1

Real Madrid anunció este martes la cesión de Endrick, el brasileño, que tomará rumbo al Lyon de la Ligue 1.

Así lo anunció también el club galo, tanto en un comunicado, como en un vídeo compartido en sus redes sociales, en el que aparece el brasileño por las calles de Lyon y que termina con la frase de “este año la navidad llega antes”.

Tal y como informó el equipo francés, el delantero de 19 años llega hasta final de temporada en forma de cesión pagada de un máximo de 1 millón de euros, el equivalente a la mitad del salario del internacional brasileño durante los seis próximos meses.

El exjugador del Palmeiras llevará el número ‘9’ en el Lyon, el mismo dorsal que portó uno de los delanteros más emblemáticos del club del Ródano, el también brasileño Sonny Anderson, entre 1999 y 2003.

“Su perfil ofensivo, su impacto en las zonas decisivas y su energía son bazas importantes para acompañar al equipo en la segunda parte de la temporada, marcada por numerosos objetivos que alcanzar”, apuntó el club galo en su comunicado.

¿Cuándo jugará Endrick con el Lyon?

Endrick se incorporará el 29 de diciembre con el resto de sus nuevos compañeros, y pasará a estar bajo las órdenes del portugués Paulo Fonseca, técnico de un Lyon que marcha quinto en la Ligue 1 y lidera la clasificación en la Liga Europa, con cinco victorias y una sola derrota.

El delantero buscará minutos en el club francés pensando en ser parte de la convocatoria de Brasil para el Minimalismo 2026 bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

Endrick ha disputado un total de 14 partidos con la selección brasileña con tres goles. Con el Real Madrid, apenas vio minutos en esta temporada.

Endrick solo jugó en tres partidos en todas las competiciones en lo que va de temporada y solo fue titular en la Copa del Rey.

