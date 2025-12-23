AC Milan consiguió nuevo delantero ante baja de Santiago Giménez

El AC Milan sufrió la baja de Santiago Giménez y se movió para buscar un delantero nuevo para la segunda parte de la temporada.

El alemán Niclas Fullkrug asistió a la clínica médica del Milan para someterse al reconocimiento médico con el club ‘rossonero’. El delantero firmará su nuevo contrato hasta final de temporada en calidad de cedido procedente del West Ham inglés.

Después de reconocimiento médico, Fullkrug acudirá a las oficinas del club para firmar su nuevo contrato en calidad de cedido hasta final de temporada.

Aunque tendrá la posibilidad de continuar en caso de que el Milan así lo decida, pues el club se guardó un derecho de compra que rondará los $5 millones de euros, según apuntan medios locales.

Milan tuvo que moverse ante la baja de Santiago Giménez

El delantero mexicano fue operado durante la semana pasada debido a molestias en su tobillo derecho.

Esta lesión obligó al Milan a buscar un nuevo delantero para seguir peleando por el título de la Serie A. El club rossonero está a tan solo un punto del Inter Milán tras 15 jornadas.

Fullkrug se pondrá el miércoles a las órdenes de Massimiliano Allegri y el primer partido para el que podrá estar disponible será el del día 2 de enero de Serie A, ante el Cagliari en Cerdeña (isla).

No podrá jugar ante el Hellas Verona el 28 de diciembre porque el mercado de fichajes de invierno no está abierto y no podrá ser inscrito.

El delantero alemán no juega desde el pasado 30 de noviembre luego de ser relegado al banco en el West Ham.

Por Premier League, Fullkrug apenas disputó 8 partidos en 17 jornadas y no anotó ningún en lo que va de temporada.

La campaña pasada se fue con tres goles y dos asistencias en 18 partidos. Su mejor temporada fue en 2023-2024 cuando anotó 12 goles y 8 asistencias en 29 encuentros con el Borussia Dortmund.

