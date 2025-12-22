Gol de Raúl Jiménez sacó al Fulham de la zona de descenso de la Premier League

Un gol de penalti de Raúl Jiménez en el tiempo añadido del primer tiempo le dio este lunes al Fulham una victoria por 1-0 frente al Nottingham Forest, un resultado que le permite al conjunto londinense alejarse de la zona comprometida de la Premier League.

Con este triunfo, el Fulham se ubica en la decimotercera posición de la tabla con 23 puntos, con una ventaja cómoda sobre los puestos de descenso, actualmente marcados por los 13 del West Ham, y aún con opciones de acercarse a las plazas de competiciones europeas.

El Nottingham Forest, dirigido por Sean Dyche, quedó en una situación delicada al caer hasta el decimoséptimo lugar con 18 unidades, y afrontará su próximo compromiso ante el Manchester City.

El duelo disputado en Craven Cottage fue muy parejo, con pocas diferencias entre ambos equipos, hasta que en el minuto 45+5 el delantero mexicano rompió el empate al convertir desde el punto penal, un tanto que terminó siendo decisivo para el resultado final.

