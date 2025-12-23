Gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, dice que quieren “invisibilizar” los logros de su Administración

NUEVA YORK – Con el argumento de que buscan “invisibilizar” su gestión, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, resaltó lo que considera logros de su Administración en el 2025 como iniciar procesos judiciales para declarar nulo el contrato de LUMA Energy.

“Este año intentaron invisibilizar mi gestión y evitar que la gente conociera lo que se ha hecho y como pueden beneficiarse de la gestión del gobierno. Mi prioridad es gobernar, ejecutar y cumplir lo que le prometimos al pueblo. Por eso el plan de gobierno se sigue desde cada agencia y es la ruta de cumplimiento contraída con el pueblo. Aquí hay obra, hay compromiso y hay resultados”, declaró la gobernadora mediante un comunicado enviado este martes a la prensa.

En el escrito, la gobernadora también se adjudicó haber reducido los apagones como parte de la transformación del sistema eléctrico mediante la adquisición de generación temporera que incluyen subastas para añadir 800 megavatios.

“Ya comenzamos a sacar a LUMA con tres pleitos en el tribunal, luego de agotar las gestiones para lograr remediar el mal servicio de la empresa con el pueblo. Durante la campaña la oposición decía que sacarían a LUMA; hoy, cuando lo estoy cumpliendo, parecen haber cambiado de posición y los defienden. Evitamos los apagones masivos pronosticados por todos por la falta de generación en la isla cuando añadimos más de 1,200 megavatios de nueva generación y hoy tenemos el proceso adelantado para la adquisición de 800 megavatios de generación temporera y 3,000 megavatios de nueva energía”, argumentó González Colón.

González resaltó también la aprobación del primer presupuesto certificado por parte de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), lo que adelantaría la salida del ente federal que administra desde el 2016 las finanzas del territorio en virtud de la Ley PROMESA (Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico).

Para que el organismo abandone finalmente la isla, mínimo, se requiere la presentación de cuatro presupuestos balanceados consecutivos y que Puerto Rico reingrese a los mercados de capital.

Según la Administración González, el primer presupuesto balanceado confirmado permitió que pudieran asumir algunos costos durante el cierre del gobierno federal para que las operaciones en la isla continuaran a la vez que se gestionaron ayudas para los empleados federales.

La también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) se adjudicó, bajo la estrategia de “reshoring”, expansión de empresas y creación de empleos.

“He impulsado el reshoring y la expansión de manufactura en la isla con más de 4,000 empleos creados en este renglón y una inversión de más de $2.2 billones por 17 expansiones en Puerto Rico. Durante mi primer año de gobierno, las estadísticas de empleo han aumentado, con 8,000 empleos más con relación a octubre de 2024, al igual que las exportaciones donde el julio fueron las más altas en 15 años, las ventas de cemento con un aumento interanual de 45.4%, equivalente a 22,000 sacos adicionales en comparación con noviembre de 2024; estos son indicadores de desarrollo económico en aumento en comparación al año anterior”, consideró González.

El comunicado no especifica las áreas en las que se crearon los mencionados empleos, si fueron temporales o permanentes; tampoco detalles sobre las compañías.

En cuanto al tema de la reconstrucción posdesastres, la gobernadora mencionó una inversión de miles de millones de dólares en infraestructura para más de 13,225 proyectos federales. El reporte no profundiza en cuántos proyectos han sido completados hasta la fecha con financiamiento federal.

La primera mandataria resaltó también la otorgación de incentivos para la adquisición de nueva propiedad y la entrega de más de 1,120 títulos de propiedad.

Por otro lado,la gobernadora hizo referencia a la reforma de permisos bajo la que se han trabajado 841 proyectos prioritarios, que incluyen 751 identificados en la primera reunión del “task force” de reforma de permisos. “Se redujo el tiempo de antigüedad promedio de 55 días a 27 días para recibir los comentarios de agencias Sobre el Permiso Único (PU), en el 2025 se han radicado 27,905 y se han adjudicado 29,754. Los casos adjudicados incluyen trámites de años anteriores ya que se está atendiendo el ‘backlog’ (retraso)”, detalló el comunicado.

El documento del informe final del Task Force para la la Simplificación del Sistema de Permisos de Puerto Rico, divulgado el 30 de junio y revisado el 31 de octubre, concluyó que la transformación requerirá reformas estructurales que, por su complejidad, tomarán tiempo en implementarse, pero tendrán un impacto efectivo y duradero en el desarrollo socioeconómico de la isla. “Dichas reformas incluyen la integración y simplificación de leyes y reglamentos, el uso estratégico de tecnología para agilizar los procesos y la adopción de medidas de gobernanza que aseguren la ejecución efectiva de la política pública. Esta transformación representará un cambio estructural en la gestión del desarrollo y la inversión. La implementación de tecnologías avanzadas, la simplificación de procesos y la optimización de la gobernanza intra e intergubernamental, permitirán que la obtención de permisos se convierta en un facilitador del desarrollo económico en Puerto Rico”, lee el reporte.

En términos de seguridad, dijo que la Policía cuenta con 229 nuevos oficiales. Agregó que 200 cadetes están próximos a completar sus estudios, y que, para el primer cuatrimestre del próximo año, se habrán graduado más de 600 nuevos policíasy 14 poligrafistas.

“Hoy las estadísticas de la Policía demuestran que las estrategias para combatir el crimen están dando resultados: se ha mantenido la cifra de asesinatos en -29, en promedio, en comparación con la misma fecha del año anterior. La cifra de feminicidios está en -4 (18 vs 22), en comparación con la misma fecha del año anterior. Los carjackings se han mantenido en una histórica reducción, promediando -114 (328 vs 214) en comparación con la misma fecha el año pasado. Los accidentes fatales se han mantenido en -16, en promedio, en comparación con la misma fecha el año pasado; y eso es parte de lo que se ha querido invisibilizar por algunos”, sostuvo la mandataria.

En temas educativos, la Administración González mencionó varias medidas que impactan a los estudiantes con diversidad funcional como la Ley 70-2025 que le garantiza a esa población un acceso igualitario en campamentos de verano; y la Ley 6-2025 que creó el Expediente Digital Único para personas con diversidad funcional.

El parte de prensa además identifica como logro del Gobierno la primera plataforma digital para someter solicitudes de adopción y completar la orientación inicial a través del Registro Estatal Voluntario de Adopción (REVA).

Aunque la gobernadora insiste en los avances de su Administración, varias acciones que ha tomado a poco para que finalice el año han provocado disgusto entre algunos sectores.

Por ejemplo, esta semana, González firmó el Proyecto del Senado 3, de la autoría del presidente del presidente de ese cuerpo legislativo Thomas Rivera Schatz.

La medida enmendó el Código Penal de Puerto Rico para establecer que constituirá asesinato en primer grado el que se cometa contra una embarazada.

La legislación además establece que se entenderá que se ha cometido un asesinato en primer grado si como resultado de una agresión contra una mujer embarazada solo muere el concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.

La legislación básicamente establece que se reconocerá al no nacido como persona natural.

La Ley Keyshla Madlane se creó y promulgó en recordación a Keishla Madlane Rodríguez Ortiz y a la criatura que llevaba en su vientre.

Ambos fueron asesinados, el 29 de abril de 2021, por el exboxeador boricua Félix Verdejo, con quien Rodríguez Ortiz mantenía una relación.

El estatuto ya provocó una primera protesta por parte de organizaciones feministas que entienden que suprime el derecho al aborto, que está reconocido en la legislación de Puerto Rico.

González rechazó que la medida menoscabe los derechos de las gestantes, a pesar de que incluso médicos y expertos legales habían pedido su veto.

“No, no creo. La medida la firmé el sábado, que era el último día que yo tenía para considerar la pieza legislativa. Y el proyecto incluye una disposición de que ninguna de las cosas contenidas en la ley menoscaban, y estoy citando, menoscaban el poder de la mujer gestante sobre su derecho a su embarazo o a su, no recuerdo bien la expresión, o a la concepción”, declaró la gobernadora a preguntas de la prensa este lunes.

En los pasados días, González también ha sido cuestionada por su veto al Proyecto del Senado 792 que enmendaba la Ley de la Policía de Puerto Rico para establecer límites en la asignación de escoltas a funcionarios y exfuncionarios.

El proyecto prohibía la asignación de escoltas a exfuncionarios, excepto en los casos de amenaza específica y actual contra su integridad física.

La legislación establecía además que todo exgobernador o exfuncionario que haya sido convicto por delito grave o menos grave en la jurisdicción estatal o federal, no podrá solicitar ni mantener servicio de escoltas, seguridad o protección de ninguna agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico. De igual manera, ningún aspirante o candidato a la gobernación o al cargo de comisionado residente, podrá solicitar servicio de escoltas.

La medida había sido avalada tanto por miembros de la Cámara como del Senado.

Sus diferencias con el representante que presentó la medida, Juan Oscar Morales, fueron centro de la cobertura mediática, y los cuestionamientos incrementaron, incluso por parte de miembros de su propio Partido Nuevo Progresista (PNP), luego de que la primera ejecutiva detuviera el destaque de la esposa del legislador en la Superintendencia del Capitolio.

Luego del veto, la primera ejecutiva radicó su propio proyecto de administración y Morales volvió a someter un proyecto a tono con el primero

En este asunto, la gobernadora se ha abstenido de profundizar, pero afirmó que “no existe ni existirá de mi parte nada personal contra el senador”.

“El senador sabe que tiene las puertas abiertas de mi oficina como siempre las ha tenido, de hecho, he convertido en ley cuatro de sus proyectos. El senador sabe que no voy a responder públicamente a ataques ni a intentos de crear titulares y controversias artificiales y menos en esta época navideña. Yo cuento con el senador para impulsar la agenda programática por la que el pueblo votó”, indicó la gobernadora en declaraciones escritas el 19 de diciembre.

Otra controversia que ha involucrado a la gobernadora en días recientes está relacionada con los nombramientos de Janet Parra y Vanessa Santo Domingo como portavoces gubernamentales.

La prensa ha reseñado un potencial conflicto de interés ante el hecho de que las funcionarias mantengan contratos con el Gobierno al mismo tiempo que pueden representar a clientes privados que, eventualmente, podrían entablar acciones contra algunas agencias.

González rechazó el planteamiento en conferencia de prensa ayer.

“En el caso de la licenciada Santo Domingo, (asesorará) en el área de familia, en el área de tierra, y esas son precisamente las áreas en las que va a estar siendo portavoz, que son sus áreas de expertise. En el caso de la licenciada Parra, en los casos de seguridad pública, entre otros, de índole legal, que son las áreas en las que asesora también. Así que su asesoramiento, su portavocía, va en las mismas áreas donde van a estar trabajando”, planteó la gobernadora según citó El Nuevo Día.

Sigue leyendo:

Gobernadora de Puerto Rico cataloga como gran victoria contra LUMA fallo de jueza federal Taylor Swain

LUMA Energy: no hay vuelta atrás, afirma la gobernadora de Puerto Rico sobre demanda para cancelar contrato a la empresa

Gobernadora de Puerto Rico dice que presupuesto balanceado que firmó adelanta salida de la Junta de Control Fiscal

(Entrevista) Observatorio de Equidad de Género reporta aumento en intentos de feminicidios en Puerto Rico



