ICE anuncia el arresto de 101 conductores inmigrantes tras operativo en vías de California

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció este martes la conclusión de la Operación Centinela de Carreteras, un operativo federal que dejó 101 conductores de camiones inmigrantes indocumentados arrestados en California, según informó la agencia en un comunicado.

La operación fue ejecutada el 23 de diciembre por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE en San Francisco y Los Ángeles, en coordinación con otras agencias federales.

De acuerdo con ICE, el operativo se desarrolló en distintas carreteras del estado y tuvo como objetivo a conductores de vehículos comerciales que presuntamente no contaban con estatus migratorio legal.

La agencia informó que los arrestados son originarios de India, México, Colombia, Uzbekistán, Ucrania, Nicaragua, Rusia, Georgia, Venezuela, El Salvador y Honduras, y que permanecerán bajo custodia de la agencia a la espera de sus procedimientos migratorios.

Según ICE, la operación responde a múltiples accidentes mortales de alto perfil ocurridos en California, Florida y Oregón, que habrían involucrado a conductores de camiones inmigrantes indocumentados.

La agencia afirmó que, a lo largo de 2025, estos hechos dejaron un saldo conjunto de ocho personas fallecidas.

La subdirectora de ICE, Madison D. Sheahan, acusó al gobierno de California de haber emitido “a sabiendas” miles de licencias de conducir comerciales (CDL) a inmigrantes indocumentados, lo que, según ICE, habría permitido que estos conductores circularan dentro y fuera del estado.

“Las políticas de estado santuario de Gavin Newsom están costando vidas estadounidenses”, declaró la funcionaria.

No hablaban español

ICE afirmó que muchos de los conductores involucrados en los accidentes mortales “ni siquiera sabían leer inglés ni entender las señales de tráfico”, aunque estas afirmaciones se presentan como parte de la evaluación de la agencia federal.

La operación, indicó ICE, buscó retirar de las carreteras a personas que, según la autoridad migratoria, representaban un riesgo para la seguridad pública.

El agente especial a cargo de HSI San Francisco, Tatum King, señaló que durante la semana se llevaron a cabo “operativos de seguridad contra conductores de camiones comerciales inmigrantes indocumentados en todo el Valle Central de California”, en coordinación con socios federales.

“Tras múltiples accidentes automovilísticos mortales (…) las autoridades federales están tomando medidas para prevenir más tragedias”, afirmó en el comunicado.

ICE explicó que la operación se enfocó en empresas de transporte de mercancías del centro y norte de California presuntamente vinculadas a actividades delictivas.

La agencia sostuvo que este sector ha sido objeto de investigaciones independientes de HSI, el FBI y la DEA por supuestos vínculos con tráfico de personas, trata, narcotráfico, robo de carga y fraude.

Puertos de LA y Long Beach

Desde el sur de California, el agente especial a cargo de HSI Los Ángeles, Eddy Wang, subrayó la importancia de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, que manejan aproximadamente el 85 % de las mercancías que ingresan a Estados Unidos.

“Nuestra operación ha sacado de las calles a 101 conductores que no deberían haber estado al volante”, afirmó Wang.

El operativo contó con la participación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Sacramento, integrado por ICE, el FBI, el IRS-Investigación Criminal y la DEA.

El agente especial de la DEA en San Francisco, Bob P. Beris, indicó que la agencia trabaja con sus socios federales “para salvar vidas estadounidenses y proteger nuestras comunidades”, según el comunicado.

Por su parte, el agente especial a cargo del FBI en Sacramento, Sid Patel, aseguró que los esfuerzos conjuntos han contribuido a que “nuestras carreteras sean más seguras”, siempre según la versión oficial difundida por ICE.

Además, los investigadores realizaron aproximadamente 800 inspecciones de carga en los principales puertos, lo que derivó en el arresto de dos personas adicionales, indicó ICE, que afirmó que la operación buscó proteger la seguridad vial, la infraestructura portuaria y la cadena de suministro nacional.