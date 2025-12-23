Los estados de EE.UU. más “grinch” en Navidad

Aunque no todas las personas celebran la Navidad por motivos religiosos, el espíritu de las fiestas invernales sigue siendo dominante en Estados Unidos.

En 2025, el 91% de los adultos planea celebrar u observar festividades como la Navidad, apenas un punto porcentual menos que el año anterior. Aun así, la cifra confirma que la gran mayoría del país continúa conectando con esta temporada, aunque no todos los estados lo hacen con el mismo entusiasmo.

Por cuarto año consecutivo, un análisis de tendencias de búsqueda en Google realizada por Innerbody revela cuáles son los estados más festivos y cuáles parecen haber perdido el brillo navideño. El estudio, que revisó decenas de términos relacionados con la Navidad durante noviembre y diciembre, muestra patrones claros: el interior del país abraza con más fuerza las tradiciones, mientras que varias zonas costeras se ubican entre las menos entusiastas.

West Virginia, el campeón indiscutible de la Navidad

West Virginia volvió a coronarse como el estado más festivo de EE.UU. en 2025. No solo lidera el ranking general, sino que también fue el único estado con un alto interés en búsquedas relacionadas con la construcción de muñecos de nieve navideños, una tradición que en otros lugares cayó en desuso. El dato no sorprende: el estado, completamente ubicado en la región de los Apalaches, cuenta con elevaciones importantes y abundantes nevadas. Localidades como Terra Alta reciben en promedio más de 175 pulgadas de nieve al año, un escenario ideal para vivir una Navidad clásica.

Junto a West Virginia, el “top 10” de los estados más festivos lo completan Utah, Dakota del Sur, Idaho, Kentucky, Indiana, Dakota del Norte, Nebraska, New Hampshire y Wisconsin. Algunos, como Utah e Idaho, repiten exactamente la misma posición que el año pasado, demostrando que su espíritu navideño no es pasajero.

No todos lograron mantener su lugar en la lista. Kansas y Pensilvania, que en 2024 figuraban entre los más festivos, cayeron de forma significativa. Pensilvania pasó del sexto al decimocuarto puesto, mientras que Kansas descendió del tercer lugar hasta el 17. En contraste, Dakota del Norte y Nebraska reforzaron su interés en tradiciones navideñas y lograron colarse entre los diez primeros.

West Virginia se corona como el estado que posee el espíritu navideño más vivo de todo el país. (Foto: Bob Bird/AP)

Nueva York, otra vez entre los menos festivos

En el extremo opuesto del ranking aparecen los llamados estados “Grinch”. Encabezando la lista se encuentra el Distrito de Columbia, seguido por Nueva York, Hawaii, Nevada, Maryland, Washington, Florida, California, Massachusetts y Virginia. Pese a un leve aumento en búsquedas relacionadas con la Navidad, Nueva York continúa siendo uno de los lugares con menor espíritu festivo del país.

El dato resulta llamativo si se considera que Nueva York, y especialmente la ciudad de Nueva York, es escenario de innumerables películas y postales navideñas icónicas. Sin embargo, el estudio sugiere que las tradiciones no siempre se reflejan en el comportamiento digital de sus residentes.

California y Washington estatal se suman este año a la lista de los menos festivos, a pesar de que Washington cuenta con mercados navideños, festivales de invierno y desfiles de luces. Expertos apuntan a factores como el clima oscuro y lluvioso del noroeste del país, conocido como “the big dark”, que puede afectar el estado de ánimo durante el invierno.

Qué buscan los estadounidenses en Navidad

Más allá de los rankings estatales, el análisis identificó tendencias nacionales claras. Por segundo año consecutivo, los gorros de Santa Claus fueron el término navideño más buscado en EE.UU. Curiosamente, solo Montana y West Virginia mostraron una obsesión marcada por este accesorio, lo que fue suficiente para mantenerlo en la cima.

Los calendarios de Adviento regresaron con fuerza y entraron en el top 10 de búsquedas más populares, impulsados por estados como Illinois, Maine, Michigan y Washington. Estos calendarios, que hoy incluyen desde chocolates hasta productos de belleza y juguetes, parecen adaptarse bien a las nuevas generaciones.

En cuanto a personajes, el Grinch sigue siendo favorito en estados como Oklahoma y Utah, mientras que Rodolfo el reno mantiene su popularidad en Pensilvania y suma seguidores en Tennessee.

Menos regalos, menos decoración

Uno de los hallazgos más llamativos del informe es el aparente descenso del materialismo navideño. Términos como “regalos de Navidad”, “intercambio de regalos”, “decoraciones” y “luces navideñas” figuran entre los menos buscados este año. Aunque el 56% de los estadounidenses afirma que gastará una cantidad similar a la del año pasado, el interés digital sugiere un enfoque más moderado.

Entre los 10 aspectos menos populares de la Navidad en 2025 destacan: el muérdago, las bebidas navideñas, los muñecos de nieve y las casas de jengibre. El muérdago, en particular, cayó al último lugar, lo que podría indicar un cansancio colectivo frente a los clichés románticos de las fiestas.

Tradiciones que resisten y otras que regresan

Algunas costumbres, sin embargo, se niegan a desaparecer. “Elf on the Shelf” mostró un leve repunte tras años de caída, mientras que las canciones y la música navideña subieron posiciones de forma notable. Las bebidas navideñas, aunque siguen siendo poco populares, dejaron el último lugar, posiblemente influenciadas por el creciente interés de la Generación Z en opciones sin alcohol.

En conjunto, el informe muestra una Navidad estadounidense diversa y cambiante. Mientras estados como West Virginia celebran con nieve, adornos y gorros de Santa, otros, como Nueva York, mantienen una relación más distante con las tradiciones. Aun así, con más del 90% del país participando de alguna forma en las fiestas, la Navidad sigue siendo un fenómeno cultural que une, y divide, a EE.UU. cada invierno.

