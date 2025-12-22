Qué significa la estrella de Belén y dónde se puede colocar para la buena fortuna, según el feng shui

Durante las celebraciones de Fin de Año, la decoración navideña se convierte en un elemento central en los hogares, cargado de simbolismo y tradición. La Navidad, que se celebra el 25 de diciembre, está llena de elementos que buscan transmitir bienestar, unión y prosperidad entre familiares y seres queridos.

Uno de los símbolos más destacados de esta temporada es la estrella federal, una planta asociada con la prosperidad y la energía positiva. Según el Feng Shui, su correcta ubicación en el hogar puede potenciar estas vibraciones, reforzando valores que son especialmente apreciados durante las fiestas de diciembre.

Conocida científicamente como Poinsettia, la estrella federal se distingue por sus hojas rojas intensas y su estrecho vínculo con la Navidad. Representa amor, esperanza y prosperidad, elementos que se consideran esenciales para recibir el nuevo año con energías renovadas y armonía familiar, según especialistas en decoración y simbolismo.

El cuidado y colocación de la estrella federal sigue pautas específicas del Feng Shui. Se recomienda situarla en el rincón sureste de la vivienda, sector vinculado con la riqueza y la abundancia, para favorecer el crecimiento económico y atraer oportunidades, potenciando así la energía positiva en el hogar durante la temporada navideña.

Recomendaciones de colocación según el Feng Shui

Además de la orientación, se aconseja ubicar la planta cerca de una ventana que le proporcione luz indirecta, favoreciendo su desarrollo y la correcta circulación de energía. Asimismo, colocarla sobre una mesa de cerámica contribuye a canalizar mejor las vibraciones del espacio y fortalecer los lazos familiares.

Otro símbolo esencial de la Navidad es la estrella de Belén, que representa el astro que guió a los Reyes Magos hasta el pesebre donde nació Jesús. Con su icónica forma de cinco puntas, suele colocarse en la cima del árbol de Navidad, aunque también se emplea como adorno independiente en distintos rincones del hogar.

Más allá de su valor estético, la estrella simboliza luz y esperanza, evocando la guía que ofreció a Melchor, Gaspar y Baltasar durante su viaje para entregar oro, incienso y mirra. Colocarla en el árbol se interpreta como un gesto que invita a que la energía de Jesús ilumine hogares y corazones durante las fiestas, según la revista ‘Glamour’.

El árbol de Navidad integra además otros adornos con significados propios: bolas o esferas que remiten al fruto del paraíso, luces que simbolizan fe y claridad, guirnaldas que evocan unión familiar, campanas que anuncian buenas noticias, ángeles como mensajeros de paz, bastones de caramelo, regalos, piñas y medias llenas de dulces vinculadas a tradiciones como la de San Nicolás.

Cada elemento, desde la estrella hasta las piñas y regalos, tiene un propósito simbólico que refuerza la tradición y aporta significado a la decoración navideña. Así, la Navidad no solo se vive a través de los colores y luces, sino también mediante la intención y la historia que cada adorno transmite en el hogar durante las fiestas.