Ponche navideño casero: la receta tradicional, fácil y en pocos pasos

Aprende a preparar ponche navideño con una combinación de frutas y especias.

Por  Miyeilis Flores

La Navidad es una fecha de alegría, de compartir y de disfrutar de los sabores tradicionales que nos hacen recordar las comidas de la abuela y de rescatar las mejores recetas. El  ponche navideño se destaca por el uso de ingredientes naturales y el dulzor equilibrado del piloncillo.

En redes sociales se hizo viral una receta de ponche navideño del canal de YouTube “De mi Rancho a tu Cocina”, dedicada a mostrar como con ingredientes sencillos se pueden elaborar delicias de la cocina mexicana.

Este delicioso ponche se hace a base de frutas maduras, especias y un toque dulce que le da el piloncillo. Es una receta que, aunque sencilla, logra una mezcla de sabores únicos, por lo que se recomienda tener todos los ingredientes a la mano.

Receta de ponche navideño

Frutas frescas:

  • 8 guayabas maduras.
    • 3 manzanas (con cáscara, bien lavadas).3 Cañas de azúcar.
    • 1/4 de kilo de tejocotes (manzanitas).

Frutos secos y base de sabor:

  • 1 puñito de pasas.
    • 1 puñito de ciruelas pasas (sin hueso). Unos cuantos tamarindos (pelados).1 puñito de flor de jamaica (para dar color y acidez).
    • 2 rajitas de canela.

Endulzante y líquido:

  • 1/2 kilo de piloncillo, papelón o panela (se recomienda empezar con la mitad e ir probando).
    • Agua suficiente (una cazuela grande).

Modo de preparación

  1. En una olla grande con agua a punto de hervir, añada la mitad del piloncillo, el tamarindo, las dos rajitas de canela y la jamaica. Esto permitirá que estos ingredientes sueltes su sabor e infusione el agua. En este punto el agua toma color y el piloncillo.
  2. Mientras se prepara la infusión, corte las orillas de los tejocotes y pártalos en cuatro. Haga lo mismo con las guayabas (retirando los extremos y cortando en trozos medianos). Añada ambos a la olla de inmediato para que comiencen a ablandarse.
  3. Corte las manzanas por la mitad, retire el corazón y píquelas en trozos medianos con todo y cáscara. Agrégalas al agua junto con las pasas y las ciruelas pasas.
  4. Pele las cañas con cuidado retirando la corteza dura y córtalas en bastoncitos o “rajitas”. Incorpórelas a la mezcla.
  5. Deje que todo hierva a fuego medio para que la fruta se cocine bien y suelte su almíbar.
  6. Una vez que haya hervido, pruebe el sabor. Y rectifique si falta dulzor, agregue el resto del piloncillo.
  7. Una vez que la fruta esté suave y el aroma inunde tu cocina, retira del fuego. Sirve bien caliente en jarritos de barro, asegurándote de incluir una buena porción de fruta en cada taza.

Este esta receta sencilla y reconfortante para la temporada navideña.

