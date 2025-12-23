Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del martes 23 de diciembre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más populares en el estado, con muchas modalidades de juego que ofrecen a los jugadores la oportunidad de ganar premios millonarios. Si te interesa participar en esta lotería o solamente quieres estar al corriente de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para ver más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy martes, 23 de diciembre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del martes 23 de diciembre

Combinación mediodía: 04 03 04 00

Combinación noche: 06 05 04 01

Números ganadores de Pick-4 del martes 23 de diciembre

Combinación mediodía: 09 01 08 08 00

Combinación noche: 09 03 07 07 01

Números ganadores de Cash4Life del martes 23 de diciembre

Los números ganadores son: 05 06 09 21 45

Cash Ball: 03

Números ganadores de Jersey Cash-5 del martes 23 de diciembre

Los números ganadores son: 02 21 25 27 34 B-25

Multiplicador: 3

Bote acumulado: $150,000

¿A qué hora inician los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey tienen distinta frecuencia según el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que se basan en la selección de números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se escogen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números que desee o seleccionar la opción de “Quick Pick” para que se generen de manera aleatoria y no tener que pensar.

Si juegas a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de éstos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Por lo tanto, para ganar el premio, debes hacer coincidir tu boleto con los cuatro números en el orden exacto en el que fueron sorteados.

Ambos juegos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega también a diario a las 9:00 PM de Nueva Jersey. A diferencia de los anteriores, solo es una vez al día.

Para participar en Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, tendrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en escoger cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y su premio es $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos comienzan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y dan la posibilidad de recibir dinero a diario a su acertante.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se menciona arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador escoge seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también ofrece premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

