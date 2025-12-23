Racha mortal: 3ra mujer arrollada en Nueva York en menos de una semana; hispano arrestado

Una mujer de 66 años fue fatalmente atropellada anoche por una camioneta Hummer H2 conducida por un joven de 19 años en el vecindario Chelsea de Manhattan (NYC).

Fue la 3era mujer en morir arrollada en la ciudad en un lapso de apenas cuatro días. En uno de los casos un hispano fue apresado como sospechoso tras haber huido de la escena el jueves y luego reportar su auto como robado en un supuesto intento de cubrir el crimen.

Julio Cachago, de 54 años y residente de Astoria Houses en Queens, fue arrestado el sábado cuando intentó denunciar a la policía el robo de su vehículo, un Ford Edge 2010. Sin embargo, para ese momento su camioneta ya había sido identificada como el vehículo que se dio a la fuga tras un arrollamiento en la intersección de las calles Stanton y Clinton en el Lower East Side de Manhattan, poco antes de las 7 p.m. del jueves.

La víctima tenía la luz verde para peatones, según la denuncia penal contra el sospechoso. Los paramédicos trasladaron a la mujer, que no llevaba identificación, al Hospital Bellevue, pero no pudieron salvarle la vida. Su nombre aún no ha sido divulgado. Cachago fue acusado de homicidio por negligencia criminal, abandono del lugar de un accidente con resultado de muerte y no ceder el paso a un peatón.

El viernes Nilsa Cruz, de 66 años, fue fatalmente atropellada por una camioneta Ford mientras cruzaba una calle en Staten Island, junto con otras dos mujeres que resultaron lesionadas, informó NYPD. Los paramédicos trasladaron a las tres víctimas al Richmond University Medical Center en condición estable, pero Cruz falleció en el hospital. El conductor de 43 años permaneció en el lugar.

Cruz había perdido a su esposo Gumercindo Mercado Cruz (81) tan sólo unas semanas antes, a finales de noviembre, luego de estar casados 24 años, comentó Staten Island Live.

Según la Policía de Nueva York, la última fatalidad sucedió alrededor de las 6:39 p.m. del lunes, cuando una mujer caminaba por la calle 25 y la 8a Avenida en Manhattan West. Los paramédicos trasladaron a la víctima al Hospital Bellevue, donde falleció. El adolescente conductor de la Hummer, un todoterreno basado en el Humvee, un vehículo militar utilizado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, permaneció en el lugar del accidente, destacó Daily News.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Este mes un caminante de 68 años murió atropellado por una motocicleta scooter mientras cruzaba una calle en Queens (NYC). A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclistaen Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de este año (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.

De esos 87 fallecidos:

-51 eran peatones, en comparación con 63 víctimas en el primer semestre del año pasado.

-15 eran conductores o pasajeros de automóviles; una disminución con respecto a 29 casos en el primer semestre de 2024.

-21 eran personas en “vehículos motorizados de dos ruedas”, categoría que incluye bicicletas eléctricas, patinetes, ciclomotores y motocicletas. Esta cifra fue menor que la de 33 entre enero y junio del año pasado.