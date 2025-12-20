2 mujeres muertas y 2 lesionadas: arrollamientos en Nueva York en pocas horas

Dos mujeres, incluyendo una hispana que acababa de enviudar, murieron arrolladas en Nueva York en menos de 24 horas.

Nilsa Cruz, de 66 años, fue fatalmente atropellada por una camioneta Ford mientras cruzaba una calle en Staten Island, junto con otras dos mujeres que resultaron lesionadas, informó la Policía de Nueva York.

Cruz estaba cruzando Castleton Avenue a mitad de cuadra cuando una camioneta Ford F350 del año 2019 la atropelló cerca de la calle Barker en West Brighton, alrededor de las 5:51 p.m. del viernes. Otras dos mujeres, de 51 y 29 años, que cruzaban con ella, también resultaron golpeadas.

Los paramédicos trasladaron a las tres mujeres al Richmond University Medical Center en condición estable, pero Cruz falleció en el hospital. El conductor de 43 años permaneció en el lugar y no fue arrestado, señaló Daily News.

Cruz había perdido a su esposo Gumercindo Mercado Cruz (81) tan sólo unas semanas antes, a finales de noviembre, luego de estar casados 24 años, comentó Staten Island Live.

Previamente, la noche del jueves, una mujer murió atropellada por una camioneta que giraba en el Lower East Side de Manhattan y el conductor huyó y no ha sido detenido.

El accidente ocurrió poco antes de las 7 p.m. del jueves. Según NYPD, una camioneta negra circulaba hacia el norte por la calle Clinton y giraba a la derecha en la calle Stanton cuando atropelló a la mujer que cruzaba por un paso de peatones señalizado.

El conductor continuó su marcha hacia el este por la calle Stanton. La peatona fue trasladada de urgencia al Bellevue Hospital, donde la declararon muerta. Su nombre no ha sido revelado y la investigación continúa en curso, indicó ABC News.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

La semana pasada Wenne Alton Davis, actriz de 60 años, perdió la vida al ser arrollada en la famosa avenida Broadway en Midtown Manhattan. También este mes un caminante de 68 años murió atropellado por una scooter mientras cruzaba una calle en Queens (NYC). En noviembre una conductora de 99 años atropelló con su auto a un ciclista de 80 años en Nueva Jersey, dejándolo gravemente herido mientras se daba a la fuga,según la policía.

En octubre una inmigrante salvadoreña fue acusada de conducir sin licencia al atropellar fatalmente a un peatón de 45 años en Long Island (NY) y huir. Por ello enfrentaba una posible deportación. A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de este año (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.

De esos 87 fallecidos:

-51 eran peatones, en comparación con 63 víctimas en el primer semestre del año pasado.

-15 eran conductores o pasajeros de automóviles; una disminución con respecto a 29 casos en el primer semestre de 2024.

-21 eran personas en “vehículos motorizados de dos ruedas”, categoría que incluye bicicletas eléctricas, patinetes, ciclomotores y motocicletas. Esta cifra fue menor que la de 33 entre enero y junio del año pasado.