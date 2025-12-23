Recortar el programa de la Sección 8 tendría graves consecuencias para el mercado inmobiliario estadounidense

La grave escasez de vivienda en nuestro país está asfixiando las economías locales, impidiendo que los empleadores contraten y retengan talento, y socavando la estabilidad de grandes ciudades, pueblos pequeños y zonas suburbanas en todo Estados Unidos. El alto costo de la vivienda representa una pesada carga para las familias que luchan por mantener un techo sobre sus cabezas al llegar a cada fin de mes.

En pocas palabras, debemos aumentar drásticamente la oferta de viviendas para satisfacer la demanda en todo el país. Pero construir la cantidad de viviendas que necesitamos no es tarea fácil. Y construir viviendas asequibles para las familias trabajadoras y de bajos ingresos requiere una combinación de recursos públicos y privados. También depende de la colaboración de numerosos actores comprometidos a movilizar esos recursos, desde la planificación inicial hasta la ejecución de las obras.

Desafortunadamente, una de las herramientas federales más poderosas que tenemos para construir viviendas y brindar estabilidad a las familias está en grave peligro, justo cuando más la necesitamos.

Desde la década de 1970, el Programa de Vales de Elección de Vivienda de la Sección 8 ha permitido que millones de familias accedan a viviendas de calidad al proporcionar subsidios de alquiler directamente a los propietarios. Las familias que participan en el programa de la Sección 8 generalmente destinan el 30% de sus ingresos al pago del alquiler, lo que alivia la carga de pagar alquileres que superan sus posibilidades económicas y le brinda acceso a una mayor variedad de viviendas y vecindarios.

De los más de diez millones de estadounidenses que se benefician del programa de la Sección 8, más de la mitad son familias con hijos, una cuarta parte tiene alguna discapacidad y una quinta parte son personas mayores.

El programa de la Sección 8 no solo hace que la vivienda sea más asequible, sino que también posibilita la construcción de nuevas viviendas. Los vales de la Sección 8 basados ​​en proyectos brindan los beneficios de la asistencia para el alquiler a los residentes y generan un flujo de ingresos confiable que contribuye a la estabilidad financiera de los edificios. Esta estabilidad, a su vez, permite a los propietarios atraer inversión privada y reducir el riesgo financiero general, ofreciendo seguridad a los prestamistas para financiar aún más viviendas asequibles. En resumen, es una situación beneficiosa para los residentes y las comunidades de todo el país.

Aunque el programa de la Sección 8 cuenta con un amplio apoyo bipartidista, sufre una financiación crónicamente insuficiente: solo una cuarta parte de los estadounidenses que cumplen los requisitos para acceder a la Sección 8 la reciben. Y ahora, a pesar del éxito demostrado del programa, la Sección 8 corre el riesgo de sufrir importantes recortes presupuestarios que amenazan con desplazar a los residentes, encarecer la construcción de viviendas y perturbar las economías locales.

En mayo, la Casa Blanca propuso consolidar el programa de la Sección 8 y otros programas relacionados bajo un programa de “Subvención global estatal para asistencia de alquiler” (Block Grant), lo que en la práctica supondría un recorte del 43 por ciento en toda la asistencia federal para el alquiler. Sin fuentes de financiación adicionales, millones de estadounidenses perderían su ayuda y se enfrentarían al desalojo.

Si bien la propuesta de la Administración no ha logrado el apoyo del Congreso, las propuestas de financiación actuales de la Cámara de Representantes y el Senado dejarían a las autoridades de vivienda, a los administradores del programa de la Sección 8 y a las personas a las que servimos en una situación financiera crítica. Los gobiernos locales y estatales ya se están viendo obligados a cubrir las deficiencias provocadas por la finalización prematura del programa de vales de vivienda de emergencia y los importantes cambios en la financiación del programa de Atención Integral.

Un reporte reciente del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas proyecta que más de 400.000 hogares, incluyendo personas mayores de bajos ingresos, veteranos y familias con hijos, podrían perder su subsidio de alquiler según la propuesta de financiación de la Cámara de Representantes. Solo en la ciudad de Nueva York, el proyecto de ley de la Cámara dejaría a más de 17.000 familias en riesgo de quedarse sin hogar. En Louisville, la ciudad más grande de Kentucky, más de 11.000 hogares dependen del programa de la Sección 8 y más de 4.500 hogares están en lista de espera para obtener la estabilidad que ofrece este subsidio. Además del alto costo humano de recortar los fondos de la Sección 8, cualquier recorte presupuestario podría generar graves trastornos en el sector inmobiliario y en el mercado de la vivienda del país en general. Los compromisos y contratos actuales respaldan la financiación del desarrollo inmobiliario y los pagos de hipotecas. Retirar esos fondos sería catastrófico.

Lo último que necesitamos durante la actual escasez de vivienda en nuestro país es socavar la confianza de los inversores y generar desconfianza entre los prestamistas respecto al programa de la Sección 8. A largo plazo, estos riesgos de déficit generan una enorme incertidumbre en el mercado que, en última instancia, se reflejará en los precios de las transacciones, lo que provocará mayores costos de endeudamiento y una menor inversión en vivienda. Financiar completamente el programa de la Sección 8 fomentaría el desarrollo de viviendas, estabilizaría el mercado y protegería a los hogares más vulnerables de nuestra nación.

Elizabeth Strojan dirige la Autoridad Metropolitana de Vivienda de Louisville, que presta servicios a más de 30.000 residentes en el condado de Jefferson, Kentucky.

Ahmed Tigani es el Comisionado Interino del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad de Nueva York -HPD-, que administra el programa de asistencia para el alquiler de la Sección 8 a más de 38.000 hogares.