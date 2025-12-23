TeamCare Medical inaugura clínica de atención médica personalizada en Crown Heights

Los residentes de Brooklyn, cuentan ahora con una nueva clínica de atención primaria inaugurada a principios de este mes en un evento que reunió a funcionarios electos, proveedores de atención médica y socios comunitarios, entre otros, para celebrar el lanzamiento de este recurso vital en el corazón de Crown Heights.

Las nuevas instalaciones reflejan la misión de TeamCare Medical de brindar atención primaria personalizada e integral que aborde el bienestar físico, emocional, social y mental. Diseñada para atender a adultos con necesidades de salud tanto rutinarias como complejas, esta moderna clínica ofrece un enfoque de atención compasivo y centrado en el paciente.

El director médico de la clínica, Dr. Ziad Farah, dijo que era profundamente conmovedor ver a tantas personas interesadas en conocer el centro médico.

“Para mí, personalmente, es un poderoso recordatorio de lo esencial que es la atención primaria de alta calidad y de lo mucho que esta comunidad valora un sistema de atención médica accesible y atento”, indicó el Dr. Farah.

“Las personas no deberían tener que estar en crisis para recibir atención médica. La prevención es clave”, dijo por su parte Tara Buonocore-Rut, presidenta y directora ejecutiva de CenterLight Health System y TeamCare Medical. “Esta clínica es un lugar donde los miembros de la comunidad pueden acceder a las herramientas que necesitan para mantenerse sanos, especialmente aquellos que quizás no califiquen para otros programas que operamos”.

Con su inauguración, TeamCare Medical amplía el acceso a atención médica de calidad en la comunidad, brindando a los adultos una opción confiable para el cuidado de su salud y bienestar cerca de sus hogares.

La clínica está localizada en el 629 Park Place, Brooklyn.