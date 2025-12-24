¿Abren los bancos y el correo este 25 de diciembre?

Cuando estamos en víspera de Navidad, una de las preguntas más comunes cada año es si los bancos y el correo abren el 25 de diciembre, especialmente para quienes necesitan realizar trámites urgentes o esperan envíos importantes.

Recuerda que el 25 de diciembre es feriado federal en Estados Unidos. Esto significa que todas las oficinas del gobierno federal permanecen cerradas, incluidos tribunales, oficinas del Seguro Social y otras agencias públicas.

Además, en la mayoría de los estados también se reconoce como feriado estatal, por lo que empleados públicos y dependencias locales suelen suspender actividades.

¿Abren los bancos el 25 de diciembre?

La respuesta corta es no. El día de Navidad, las sucursales bancarias permanecen cerradas en todo el país.

Instituciones como Bank of America, Citi, Truist, PNC y Capital One han confirmado que no ofrecerán atención en sucursales este 25 de diciembre, de acuerdo con USA Today.

En cambio, el 24 de diciembre (Nochebuena) la situación es distinta. Muchos bancos abren sus puertas, aunque con horarios reducidos, por lo que se recomienda verificar directamente con la sucursal local. Los servicios digitales, como banca en línea, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, suelen operar con normalidad ambos días.

¿Hay correo y envíos el día de Navidad?

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) no opera el 25 de diciembre. Todas las oficinas postales permanecen cerradas y no se realiza entrega de correo.

En Navidad tampoco hay servicios estándar de FedEx y las oficinas cierran. La única excepción es FedEx Custom Critical, que opera los 365 días del año para envíos urgentes.

Por su parte, UPS realiza entregas limitadas el 24 de diciembre, pero no ofrece UPS Ground y algunos servicios requieren arreglos previos. El 25 de diciembre, no hay recogidas ni entregas, y muchas tiendas UPS Store permanecen cerradas. El servicio UPS Express Critical sigue disponible todo el año.