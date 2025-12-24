Cero tolerancia a conductores ebrios en fiestas de fin de año

Con la llegada de la Noche buena y la Navidad las autoridades neoyorquinas no solamente están deseando buenos deseos a los habitantes y turistas de la Gran Manzana sino que este martes enviaron un contundente mensaje en el que advierten que habrá cero tolerancia con conductores que manejen bajo el efecto de bebidas alcohólicas y otras sustancias.

Así lo advirtió el Comisionado de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez, quien aprovechó para enviar un mensaje claro a quienes todavía no entienden la gravedad de conducir con tragos encima.

“Durante los últimos cuatro años hemos seguido avanzando en los objetivos de Visión Cero gracias a nuestra colaboración con otras agencias, lo que nos ayuda a mantener nuestras calles seguras. Y con el aumento de la vigilancia, los conductores deben saber no solo que serán detenidos si han bebido, sino también que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas ahora conlleva consecuencias mucho más graves”, dijo el funcionario municipal.

Asimismo, Rodríguez invitó a quienes conducen a poner la seguridad de todos en primer lugar. “Conducir es un privilegio, y queremos que todos puedan regresar a casa con sus familias para las fiestas y el Año Nuevo”.

La Policía de Nueva York también advirtió que aplicarán con total rigurosidad la ley contra choferes que no acaten las normas y advirtió que centrará sus esfuerzos de control y educación durante las fiestas en el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.

“El NYPD desea que todos los neoyorquinos disfruten plenamente de las fiestas, pero de forma responsable”, dijo la jefa de transporte del NYPD, Olufunmilola Obe. “Como lo hacen durante todo el año, nuestros agentes estarán muy presentes en las carreteras de la ciudad de Nueva York durante este período de gran afluencia para controlar la conducción temeraria y aumentar la vigilancia contra los conductores ebrios”.

La oficial hizo un llamado a los neoyorquinos a planificar con anticipación y utilizar el transporte público o un servicio de transporte privado, o incluso pedirle a un amigo o familiar que los lleve a casa en caso de haber tomado. “Protéjanse, cuídense mutuamente y manténganse a salvo”, agregó.

Las autoridades explicaron que el Departamento de Policía trabajará de la mano junto al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, la Comisión de Taxis y Limusinas de Nueva York (TLC), el Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH) y otras agencias para combatir el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol durante las fiestas de fin de año, tiempo en el que suele observarse un aumento de la conducción bajo efectos de alcohol o temeraria

“En estas fiestas, piensen antes de beber. Los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas pueden afectar a todos los neoyorquinos, por lo que las decisiones que tomen pueden salvar vidas, incluida la suya”, dijo el comisionado y presidente de la TLC, David Do, quien de paso mencionó que si bebe, una buena opción es pedir un taxi.

Habrá cero tolerancia a conductores ebrios en fiestas de fin de año. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas los pone en peligro a ustedes y a quienes los rodean. La TLC regula a 180,000 conductores de taxis y vehículos de alquiler que se someten a pruebas de drogas, reciben capacitación en el programa Visión Cero y están a su disposición. Dejen que ellos conduzcan mientras ustedes se divierten”, enfatizó.

La comisionada interina de Salud, la Dra. Michelle Morse recalcó que la meta de las autoridades no es que durante las fiestas no haya consumo de alcohol sino que ase asuma con responsabilidad y destacó que panificarse desde antes puede evitar tragedias que lamentar.

“Mientras los neoyorquinos se dirigen a reuniones y celebraciones por toda la ciudad, si deciden beber, es importante planificar con anticipación cómo se transportarán de forma segura. Ya sea que tomen el metro, compartan un viaje o designen a un conductor, la preparación puede marcar la diferencia”, dijo la funcionaria, al tiempo que recordó que quienes tengan problemas con el alcohol pueden buscar ayuda.

“En estas fiestas, cuidémonos unos a otros y tomemos decisiones que mantengan a nuestras familias y a nuestra ciudad seguras. Y para cualquiera que sienta que el consumo de alcohol está afectando negativamente su vida, nunca es tarde para hablar con un amigo, familiar, profesional de la salud mental o su médico. Para obtener apoyo adicional, pueden llamar o enviar un mensaje de texto al 988”, dijo.

Durante estos próximos días, el NYPD aplicará activamente las leyes contra el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol con apoyo de la Patrulla de Carreteras del NYPD y los agentes de las comisarías locales.

Como parte del despliegue de elementos para luchar contra la conducción temeraria e irresponsable se utilizarán dispositivos de detección visual y remota en las principales autopistas, carreteras y calles secundarias donde se han registrado excesos de velocidad, y se usarán las cámaras de velocidad del Departamento de Transporte (DOT).

Dato