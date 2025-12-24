Bradley Cooper habría pedido matrimonio a Gigi Hadid

El actor Bradley Cooper habría formalizado un avance importante en su relación con Gigi Hadid, luego de que aparentemente pidió oficialmente la mano de la modelo a su madre, Yolanda Hadid, tras casi dos años de relación sentimental.

Según información revelada por una fuente al Daily Mail, el actor de 50 años sostuvo un encuentro con Yolanda para manifestarle la seriedad de su vínculo con Gigi y su intención de establecer un proyecto de vida familiar junto a ella en Nueva York.

“Bradley le pidió a Yolanda la mano de Gigi en matrimonio. Quiere que sepa lo comprometido que está y cómo planea formar una familia sólida con ella“, señaló el informante.

De acuerdo con el medio, Yolanda Hadid dio su total aprobación a la propuesta del actor. No obstante, el paso siguiente es que Gigi haga partícipe a su padre, Mohamed Hadid, de sus planes de boda, pues eso tendría un peso simbólico aún mayor, al representar un grado más alto de formalidad dentro del núcleo familiar.

Asimismo, Cooper habría conversado sobre esta decisión con su madre, Gloria Campano, con quien mantiene un vínculo muy estrecho.

“Son muy unidos y él la mantiene al tanto de todo“, aseguró la fuente.

Entre los motivos que habrían llevado a la pareja a considerar el matrimonio destaca el deseo de criar juntos a sus hijas. Cooper es padre de Lea De Seine, de 8 años, fruto de su relación con la modelo Irina Shayk, mientras que Hadid, de 30 años, es madre de Khai, de 5, a quien tuvo con su expareja Zayn Malik.

La relación entre Gigi Hadid y Bradley Cooper comenzó en octubre de 2023, aunque no fue sino hasta enero del año siguiente cuando confirmaron su romance públicamente después de ser captados caminando tomados de la mano en Londres. Desde entonces, ambos han optado por mantener su vida privada con bajo perfil.

