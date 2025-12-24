Jake Paul confiesa que David Benavídez es el único boxeador al que evitaría enfrentar

Conocido por su estilo provocador y por no temerle a los nombres de jerarquía, Jake Paul ha trazado una línea clara en sus aspiraciones dentro del cuadrilátero. Durante una entrevista en la que se discutían posibles oponentes de élite, el estadounidense fue cuestionado sobre la posibilidad de medirse ante David Benavídez, el actual referente de las 175 libras.

Para sorpresa de muchos, Paul dejó de lado su habitual retórica desafiante para reconocer que el nivel del mexicoamericano está en una escala diferente a la de cualquier otro rival que haya considerado.

El respeto de Paul hacia Benavídez no es casualidad, sino producto de la observación técnica del poder y la agresividad que el “Bandera Roja” despliega en cada presentación. Según el influencer convertido en profesional, enfrentarse a un peleador con ese volumen de golpeo y determinación física representaría un riesgo que no está dispuesto a correr, calificando al campeón como una fuerza de la naturaleza difícil de contener.

Al referirse específicamente al talento de Benavídez, Jake Paul fue contundente en sus elogios. “David Benavídez es diferente. Es un monstruo, un animal que no se detiene. He dicho que enfrentaría a cualquiera, pero ese es el tipo con el que probablemente no me metería”, confesó Paul con total honestidad.

David Benavídez. Crédito: AP

Estas palabras resuenan con fuerza en una industria donde el joven peleador suele asegurar que puede vencer a figuras consagradas del deporte.

La admiración de Paul continuó al profundizar en lo que hace a Benavídez un oponente tan prohibitivo para alguien que aún está construyendo su camino en el boxeo de paga. “Su estilo es agotador, te presiona cada segundo y no te deja respirar. Hay niveles en este deporte, y lo que David hace sobre el ring es simplemente otro nivel de salvajismo. Es el único boxeador en el mundo al que realmente respeto lo suficiente como para decir: ‘No, gracias, no quiero ese humo'”, añadió “The Problem Child”.

Este reconocimiento público no solo eleva la imagen de David Benavídez como el peleador más evitado del momento, sino que también aporta una dosis de realismo a la carrera de Jake Paul.

Al identificar a Benavídez como su límite, Paul refuerza la idea de que, a pesar de su espectáculo mediático, es consciente de la jerarquía técnica que separa a los prospectos en ascenso de los verdaderos “monstruos” que dominan las divisiones mayores del boxeo mundial.