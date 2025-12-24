La NBA y FIBA se alían para crear una nueva liga en Europa

El panorama del baloncesto mundial está a punto de experimentar su transformación más profunda en décadas. Adam Silver, máximo responsable de la NBA, anunció que las conversaciones con la FIBA han avanzado hacia un acuerdo sólido que permitirá la expansión de la marca “NBA” a territorio europeo de manera operativa.

El plan consiste en establecer una liga que adopte los estándares comerciales, de espectáculo y de competencia que han hecho de la liga norteamericana un referente global.

Según las declaraciones de Silver, la intención no es simplemente patrocinar un torneo, sino implementar una estructura similar a la estadounidense, con un enfoque en el sistema de franquicias y un modelo de negocio centralizado.

La NBA podría llegar a Europa Crédito: Ashley Landis | AP

Este movimiento surge tras años de análisis sobre el potencial económico y deportivo del mercado europeo, el cual la NBA considera que aún tiene un enorme margen de crecimiento bajo la gestión adecuada.

Una alianza estratégica con FIBA

La clave de este proyecto radica en la sintonía entre la NBA y la FIBA. A diferencia de intentos previos de expansión que encontraron resistencia institucional, en esta ocasión ambas organizaciones trabajan de la mano.

Silver destacó que han logrado “alinearse” en cuanto a la visión a largo plazo, buscando que esta nueva liga coexista o se integre de manera eficiente con las estructuras ya existentes en Europa, elevando el nivel de profesionalización del talento local.

“Estamos en una etapa de conversaciones muy profundas con FIBA para concretar este ecosistema en 2026”, señaló el comisionado. Aunque aún no se han revelado los nombres de las ciudades o los clubes que formarían parte de este lanzamiento inicial, se entiende que el proyecto priorizará mercados con gran tradición basquetbolística y una infraestructura de vanguardia que cumpla con las exigencias de la marca NBA.

El impacto en el baloncesto continental

La noticia ha generado un terremoto en el entorno de la actual Euroliga y las ligas nacionales europeas. La llegada de un modelo “similar al estadounidense” implica una competencia directa por el talento, los derechos de transmisión y el patrocinio de élite.

Con el 2026 como fecha marcada en el calendario, la NBA busca exportar su filosofía de entretenimiento y competitividad, garantizando que los aficionados europeos puedan disfrutar de un producto con la misma calidad operativa que se vive en ciudades como Nueva York o Los Ángeles.

Este anuncio marca el inicio de una nueva era donde las fronteras del baloncesto se desdibujan, consolidando a la NBA no solo como una liga nacional de Estados Unidos, sino como una corporación deportiva global con presencia directa en los principales mercados del mundo.