“No hemos terminado”: Aaron Boone advierte que los Yankees aún buscan refuerzos para 2026

Con las festividades decembrinas como telón de fondo, Aaron Boone ofreció un balance sobre el estado actual de los “Bombarderos del Bronx”. Aunque el equipo ha realizado incorporaciones notables y mantiene una base sólida de estrellas, el piloto neoyorquino enfatizó que la conformación definitiva del equipo sigue siendo un proceso abierto.

Para Boone, si bien la calidad actual es innegable, la búsqueda de la excelencia obliga a mantener las líneas de comunicación abiertas para posibles contrataciones de último minuto.

El estratega destacó que el grupo de jugadores que ya se encuentra bajo contrato ofrece garantías suficientes para competir al más alto nivel; sin embargo, la naturaleza competitiva de la División Este de la Liga Americana exige no conformarse.

El mensaje de Boone es de optimismo, pero también de cautela, reconociendo que la oficina encabezada por Brian Cashman continúa evaluando opciones para fortalecer áreas específicas del juego.

Al ser consultado sobre si el equipo que vemos hoy es el mismo que saltará al terreno en marzo, Boone fue muy directo en su valoración. “Creo que tenemos un roster muy bueno tal como está ahora, con mucho potencial y profundidad, pero probablemente no esté terminado”, afirmó el manager, dejando la puerta abierta a nuevas incorporaciones.

Aaron Boone sigue armando la nómina de los Yankees para 2026. Crédito: AP

Boone también explicó que el dinamismo de la temporada baja permite ajustes constantes y que la organización está atenta a cualquier oportunidad que mejore sus posibilidades de éxito. “Siempre estamos buscando formas de mejorar y agregar piezas que nos den ventaja. Me gusta mucho hacia dónde vamos, pero sabemos que todavía queda camino por recorrer en la construcción de este grupo”, añadió el estratega, reafirmando que la ambición de los Yankees por el título mundial no permite dar el roster por cerrado prematuramente.

Con estas declaraciones, la expectativa entre la fanaticada neoyorquina se mantiene alta, ya que se interpreta que el equipo aún podría dar un golpe sobre la mesa en el mercado de agentes libres o mediante intercambios antes de que se rompa el celofán de la próxima campaña.