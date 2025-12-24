Ritual de Navidad con romero: el amuleto que promete buena suerte, unión y abundancia para 2026

Con la llegada de la Navidad, muchas personas sienten que el ambiente se transforma. No solo se trata de reuniones familiares, luces y celebraciones, sino también de un momento cargado de simbolismo. En distintas corrientes espirituales y esotéricas, esta fecha es considerada un punto de cierre y apertura: coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio norte y con el tramo final del calendario gregoriano, lo que la convierte en un período ideal para agradecer lo vivido y proyectar nuevos comienzos.

En ese contexto, crece el interés por rituales que buscan atraer la buena suerte y preparar el camino para el año siguiente. Uno de los más difundidos en esta época tiene como protagonista al romero, una planta aromática asociada desde la antigüedad con la protección, la claridad mental y la regeneración energética. Para quienes creen en su poder simbólico, el romero funciona como un escudo contra las influencias negativas y, al mismo tiempo, como un imán para la prosperidad.

Las tradiciones esotéricas sostienen que el romero ayuda a limpiar los espacios y a fortalecer la energía personal y del hogar. Su uso en Navidad no es casual: se considera que en esta fecha la “vibración” colectiva favorece la manifestación de deseos vinculados con la salud, la unión familiar y la abundancia económica. Por eso, integrar esta hierba en la mesa navideña se interpreta como una forma de sembrar intenciones positivas para el nuevo ciclo, en este caso, con la mirada puesta en 2026.

Un amuleto para la mesa navideña

Entre las distintas prácticas que circulan en estas fechas, destaca la creación de un amuleto de romero pensado específicamente para la cena de Navidad. Este ritual tiene un doble propósito simbólico. Por un lado, busca proteger el encuentro familiar, evitando discusiones, tensiones o energías negativas que puedan afectar la armonía del hogar. Por otro, apunta a atraer buena suerte y estabilidad económica, con la intención de que en la mesa nunca falte el sustento ni la claridad necesaria para alcanzar los objetivos del año entrante.

Lejos de ser un procedimiento complejo, se trata de una práctica sencilla que combina elementos cargados de significado ancestral. Según quienes la realizan, el valor del ritual no está solo en los objetos utilizados, sino en la intención consciente que se deposita en cada paso.

El romero se utiliza para distintos rituales de renovación, sobre todo en este cierre e inicio de año. (Foto: Shuttersock)

Para llevarlo a cabo se necesitan 7 ramitas de romero fresco, número que simboliza la perfección y los ciclos completos; una cinta de raso o hilo de seda rojo, asociado a la protección y a la fuerza vital; una vela blanca o dorada, que representa la luz, la claridad y el éxito; un puñado de sal gruesa y granos de arroz, símbolos tradicionales de limpieza y fertilidad económica; y un plato o base de cerámica o vidrio, materiales considerados conductores de energía.

Paso a paso del ritual navideño con romero

El primer paso es la preparación. Aproximadamente una hora antes de la llegada de los invitados, se deben unir las ramitas de romero por la base con la cinta roja, formando una corona circular. Se recomienda hacer 3 nudos y, en cada uno, visualizar un deseo de buena suerte para el hogar y quienes lo habitan.

Luego llega la activación. En el centro de la mesa navideña se coloca el plato de cerámica o vidrio y, sobre él, se esparcen la sal gruesa y los granos de arroz hasta formar un círculo, entendido como un símbolo de protección y contención.

El tercer paso es la consagración. Sobre ese círculo de arroz y sal se apoya la corona de romero y, en el centro, se coloca la vela blanca o dorada. Este gesto representa la unión de los elementos y la intención de iluminar el nuevo ciclo.

El momento clave es el encendido. Justo antes de sentarse a cenar, se enciende la vela con un fósforo. Mientras la llama comienza a crecer, se sugiere pronunciar en voz alta o mentalmente una frase de intención, como: “Que en esta mesa la suerte se siembre, la abundancia florezca y la luz nos guíe”.

Finalmente, llega el cierre. La vela debe permanecer encendida durante toda la cena, siempre con la supervisión adecuada. Al terminar la celebración, los granos de arroz y las ramas de romero se guardan en una pequeña bolsa de tela, que se conservará en la cocina durante todo el mes de enero. De acuerdo con la creencia, este gesto ayuda a que la “suerte navideña” se asiente y acompañe al hogar en el inicio del nuevo año.

Más allá de las creencias personales, este tipo de rituales refleja una necesidad compartida: despedir el año con esperanza y comenzar el siguiente con intenciones claras. Para muchos, el romero se convierte así en un símbolo de deseo, unión y renovación, en una de las noches más significativas del calendario.

