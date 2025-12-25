Jueza dice que gobierno debe devolver dinero para estados que buscan subvenciones de FEMA

Un juez federal impidió que la administración del presidente Donald Trump retenga las subvenciones de preparación para desastres, a los estados si no recalculan sus cifras de población para reflejar las deportaciones más recientes.

La magistrada Amy Potter determinó además que el gobierno acortó de manera ilegal el periodo de gastar los fondos del programa y de otro programa de subvenciones para la prevención del terrorismo de tres años a uno.

La jueza dictaminó que los dos cambios fueron arbitrarios y caprichosos.

“Incluso dándoles a los demandados el beneficio de la duda, el Tribunal considera que falta razonamiento para cada cambio”, escribió.

En noviembre, un grupo de estados liderados por demócratas presentó una demanda por las nuevas condiciones en una corte federal de Oregón.

Su caso se refería a dos programas de subvenciones gestionadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

El primer programa, llamado Subvenciones para el Desempeño en la Gestión de Emergencias, ofrece fondos a los estados para prepararse y responder ante desastres naturales y emergencias. Las subvenciones se usan para comprar equipo, capacitar a equipos de respuesta ante desastres y hacer actividades de educación comunitaria.

A inicios de 2025, la administración republicana añadió una condición que requiere que cada estado receptor certifique su población al 30 de septiembre, sin incluir a los inmigrantes que han sido deportados por el gobierno estadounidense, informó The Hill.

“La demandada no explica por qué sería necesaria la confirmación de la población ni por qué contabilizar únicamente a quienes han sido expulsados ​​(y no a aquellos, por ejemplo, que se han mudado de un estado a otro) conduciría a una distribución más precisa que el uso de datos de la oficina del censo, como lo exige la ley”, redactó Potter en su fallo.

Asimismo, la demanda se refería a un segundo programa, llamado Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional, que proporciona fondos para protegerse y recuperarse de “actos de terrorismo y otras amenazas”.

El gobierno acortó el plazo para que los beneficiarios de las subvenciones extendieran los fondos de tres años a uno tanto para el programa como para las subvenciones de asistencia por desastre.

La administración Trump alegó que el periodo más corto permite a FEMA monitorear más de cerca a los beneficiarios de las subvenciones, reasignar fondos con más frecuencia.

“Si bien el Tribunal no puede sustituir su propio juicio por el de la agencia, el cambio en el período de desempeño, especialmente sin retroactividad, hace funcionalmente imposible para los Estados demandantes utilizar los fondos asignados por estatuto”, escribio Potter.

