Marcus Ornellas da las gracias a Ariadne Díaz por su carrera: “Sin ella no lo hubiera logrado”

Marcus Ornellas ha construido una carrera marcada por proyectos internacionales y estrenos, y a menudo demandante. Esto le ha llevado a pasar largos períodos lejos de casa, enfrentando el reto de mantener una vida equilibrada y estable. Por ello, su relación con Ariadne Díaz ha sido un pilar fundamental, brindándole el respaldo emocional que necesita para seguir adelante. Él mismo admite que su éxito no sería posible sin su apoyo.

“Muy feliz, la verdad es que este año ha sido un año muy bendecido en muchos aspectos: terminé el proyecto de Doménica Montero, me fui a Brasil al día siguiente a filmar una peli; casi siete semanas allá regresé. Tres días después, estrenamos Doménica en Estados Unidos y nos está yendo muy bien“, dijo en De Primera Mano.

El actor compartió cómo ha sido este año lleno de retos y logros. Con una agenda apretada y los viajes frecuentes, han significado momentos de separación con sus seres queridos, pero también le han enseñado a valorar aún más la importancia del apoyo mutuo. Reconoce que, aunque el trabajo lo lleva a diferentes países, la fortaleza de su pareja y su familia le da la fuerza para seguir.

“Nos apoyamos mutuamente y le agradezco infinitamente por apoyarme, por estar, porque, obviamente, me tuve que ausentar ahorita. Nunca había estado yo tanto tiempo lejos, casi siete semanas, y que ella estuviera ahí al frente de la familia, cuidando a Diego”, agregó durante la entrevista.

A pesar de la distancia, Marcus no duda en destacar la influencia positiva de Ariadne en su vida. Con una sinceridad que conmueve, expresó cuánto agradece su comprensión y paciencia. La pareja ha demostrado que, incluso en tiempos de separación, el amor y el respaldo mutuo fortalecen su vínculo y les permiten afrontar cualquier desafío juntos. Su historia es un ejemplo claro de cómo el apoyo en el hogar es esencial para conquistar nuevos horizontes.

“Afortunadamente, ya había terminado el proyecto (Papás por siempre), así que ella tenía más tiempo de estar en casa y estar al pendiente de todo. Así que, obviamente, le agradezco muchísimo. Sin ella, no lo hubiera logrado; no estaría logrando todo lo que estoy logrando“, dijo sobre lo que significa Díaz en su vida, no solamente amorosa sino también profesional.

