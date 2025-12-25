Nueva York: pronóstico del tiempo para este jueves 25 de diciembre

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir por las calles de Nueva York este jueves? Para comenzar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY variarán entre los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de máxima y los 23 grados Fahrenheit (-5ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 37ºF (3ºC) de máxima y 37ºF (3ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 10.56 mph en el día y los 12.43 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 07:18 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:34 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con alguna precipitación aislada. Las temperaturas tendrán una variación entre los 25 y los 28 grados Fahrenheit (-4 y -2 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 80% por la mañana, 96% por la tarde y 80% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.