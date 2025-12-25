Pitbull ataca a bebé de 1 año en plena calle de Manhattan

Un niño de apenas 1 año resultó gravemente herido tras ser atacado el domingo por un perro pitbull en plena vía pública en Union Square, uno de los sectores más transitados de Manhattan.

El ataque, que quedó registrado en un video difundido en las redes sociales, generó escenas de pánico entre transeúntes que intentaron auxiliar al menor.

Según informó The New York Post, el incidente ocurrió alrededor de las 11:10 de la mañana frente a una sucursal del Banco Santander, en la intersección de East 13th Street y Broadway.

En las imágenes se observa a una mujer, aparentemente la madre del niño, gritando desesperadamente y pidiendo a las personas que se encontraban cerca que llamaran al 911 mientras intentaba separar al animal del pequeño.

NDTV :



New York’ta pitbullun 1 yaşındaki bebeğe saldırmasının ardından polis sahibine suçlama yöneltmedi 🎥



🔹 Manhattan’ın Union Square bölgesinde bir pitbull, 1 yaşındaki bebeğin bacağını ısırarak uzun süre bırakmadı.



🔹 Olay anına ait görüntüler sosyal medyada hızla… pic.twitter.com/imAlyoj2tM — Yabancı Basın (@yabancibasin) December 24, 2025

Varios transeúntes intervinieron para liberar al niño y uno de ellos golpeó repetidamente al perro, mientras otro intentó inmovilizarlo aplicándole una llave por detrás. El dueño del animal también aparece en el video tirando de la correa, sin lograr que el pitbull soltara al menor de inmediato.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio, el perro, un pitbull de dos años llamado Disco Bubba, finalmente soltó al niño después de que uno de los hombres que auxiliaba interviniera para forzar al animal a detener el ataque.

En el video se escucha a testigos expresar su conmoción al notar que el niño presentaba una herida profunda en la pierna.

Tras el ataque, el propietario del perro se retiró del lugar con el animal y esperó en una parada de autobús cercana mientras algunos testigos alertaban a la policía. Las autoridades señalaron que, por el momento, el dueño no enfrenta cargos criminales.

El padre del niño explicó a la policía que el ataque ocurrió cuando estaba levantando a su hijo y la pierna del pequeño quedó cerca del hocico del perro, lo que habría provocado la mordida.

El bebé fue trasladado de urgencia a NYC Health + Hospitals/Bellevue, donde recibió múltiples puntos de sutura por laceraciones en las piernas y fue reportado en condición estable, indicó el Post. La madre acompañó al menor durante el traslado.

Un familiar del niño indicó que la familia está explorando otras vías legales para lograr que el perro sea sacrificado, al considerar que representa un peligro. “Le tuvieron que poner muchos puntos”, afirmó.

De acuerdo con The New York Post, el dueño del pitbull había publicado en redes sociales numerosas imágenes del perro en años recientes, describiéndolo como su “mejor amigo” y destacándolo como un excelente perro guardián.

A pitBull attacked a toddler in the streets of New York. For the last time, a Pitbull has no business being kept as a pet. It should be in the jungle hunting dinosaurs with lions and Tigers pic.twitter.com/4cVXzKoHjp — Dr Penking™ (@drpenking) December 24, 2025

Una cadena de ataques en Nueva York

El ataque ocurrido en Union Square se suma a una larga cadena de incidentes graves con perros pitbull en Nueva York y su área metropolitana en los últimos años. Varios de ellos con consecuencias fatales.

En mayo de 2025, Akeem Noray fue arrestado en Brooklyn tras apuñalar a su pitbull durante un violento episodio en Prospect Park, luego de que el animal lo mordiera en el rostro y las manos. Ambos resultaron heridos y el caso derivó en cargos por crueldad animal.

Meses antes, en octubre de 2024, una niña y dos mujeres fueron mordidas por pitbulls en Long Island, y ese mismo mes un hombre de 59 años murió tras ser atacado por varios perros de esa raza en Albany. En septiembre, un cliente fue acusado de intento de homicidio por azuzar a su pitbull contra un trabajador de una pizzería en la Quinta Avenida, causándole heridas graves.

En agosto, dos pitbulls mataron a un bebé de tres meses en Rochester, un caso por el que los padres adolescentes enfrentaron cargos de homicidio involuntario. En abril de 2024, un hombre de 41 años murió tras ser atacado por su propio pitbull dentro de su apartamento en El Bronx.

