Powerball: una persona en Arkansas se llevó el premio mayor histórico de $1,800 millones en vísperas de Navidad

El último sorteo de Powerball marcó un antes y un después en la historia de la lotería en Estados Unidos. Un solo boleto vendido en Arkansas acertó todos los números en el sorteo celebrado en la víspera de Navidad y se quedó con el premio mayor de $1,817 millones de dólares, una cifra que lo convierte en el segundo jackpot más grande jamás otorgado en el país, solo por detrás del récord absoluto de 2022.

De acuerdo con la información oficial difundida por Powerball, las ventas de boletos de último momento impulsaron el premio para que aumentara a dicha cantidad, con una opción en efectivo de $834,9 millones antes de impuestos. El sorteo correspondió al número 47 de este ciclo, lo que estableció un récord en la cantidad de sorteos consecutivos sin ganador del premio mayor, y fue además el jackpot de Powerball más alto del año.

Los números ganadores fueron 4, 25, 31, 52 y 59, con el Powerball rojo 19 y un multiplicador Power Play de 2. Tras confirmarse el boleto ganador, autoridades de la lotería celebraron el resultado. “Este premio es realmente extraordinario y le cambiará la vida al ganador”, afirmó Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa.

Millonarios más allá del gran ganador

Aunque el foco estuvo puesto en el afortunado jugador de Arkansas, el sorteo dejó múltiples premios importantes en todo el país. 8 boletos acertaron cinco números sin el Powerball rojo y obtuvieron $1 millón cada uno. Estos se vendieron en California, Indiana, Michigan, Nueva York, Ohio, Pensilvania y Virginia, reflejando el alcance nacional del sorteo.

A nivel nacional, 114 boletos ganaron $50,000 y 31 alcanzaron premios de $100,000, gracias al uso del multiplicador Power Play. En total, cientos de miles de jugadores obtuvieron algún premio menor, una constante cuando el jackpot alcanza cifras tan elevadas y dispara la venta de boletos en los estados participantes.

Tras la confirmación del ganador, Powerball informó que el premio mayor se restablece a $20 millones para el próximo sorteo, iniciando así un nuevo ciclo que vuelve a alimentar las expectativas de millones de jugadores.

El premio acumulado del Powerball aumentó unas horas antes del sorteo debido a que se dispararon las ventas de tickets. (Foto: Charlie Neibergall/AP)

Un hito navideño para Powerball

El juego de Powerball es responsable de algunos de los botes más grandes en la historia de EE.UU. y se ha consolidado como un fenómeno cultural. El récord absoluto sigue siendo el jackpot de $2,040 millones en 2022, pero el premio ganado ahora en Arkansas se suma a la lista de sorteos que han redefinido la magnitud de la lotería moderna.

Según la organización, en ocasiones anteriores hubo ganadores del premio mayor en Nochebuena o el día de Navidad, aunque ninguno había superado los $1,000 millones. Este detalle convierte al reciente sorteo en un hecho histórico no solo por la cifra, sino también por el simbolismo de haber ocurrido en una fecha asociada a celebraciones y reuniones familiares.

¿Cómo se cobra un premio de Powerball?

Los ganadores del premio mayor de Powerball tienen 2 opciones para recibir su dinero. La primera es el plan de pagos anualizados, que contempla un pago inicial seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5 % cada año, incorporando los intereses a lo largo del tiempo. La segunda opción es el cobro único, que en este caso asciende a $834,9 millones antes de impuestos.

Históricamente, la mayoría de los ganadores opta por el desembolso único, atraída por la liquidez inmediata, aunque esto implique recibir una suma menor en comparación con el total del plan anualizado. Especialistas financieros suelen recomendar asesoramiento profesional antes de tomar una decisión, ya que la administración de una fortuna de esta magnitud puede ser compleja y conlleva importantes implicaciones fiscales.

El impacto del jackpot y lo que viene

El reciente sorteo volvió a poner en evidencia el impacto que tienen los jackpots multimillonarios en la conducta de los jugadores. Cuando el premio se acerca o supera los $1,000 millones, las ventas se disparan y Powerball se convierte en tema central de conversación en todo el país.

Mientras el ganador de Arkansas mantiene el anonimato y dispone de un plazo para reclamar su premio, la historia ya quedó registrada como uno de los momentos más destacados de la lotería estadounidense. Con el jackpot reiniciado y un nuevo ciclo en marcha, Powerball continúa alimentando el sueño colectivo de que, con un solo boleto, la vida puede cambiar para siempre.

Sigue leyendo:

* Ganar los $1,700 millones del Powerball puede ser una bendición… o el inicio de un desastre financiero

* Varios boletos de Powerball convierten en millonarios a jugadores en Nueva York

* ¿Ha habido algún ganador del premio mayor del Powerball en el área triestatal?