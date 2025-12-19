¿Ha habido algún ganador del premio mayor del Powerball en el área triestatal?

El área triestatal, integrada por Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, se mantiene como una de las regiones de Estados Unidos con mayor número de ganadores del premio mayor de Powerball, una tendencia que podría reforzarse con el próximo sorteo, cuyo bote continúa creciendo y atrayendo la atención de millones de jugadores.

De acuerdo con registros oficiales de la lotería, Nueva York acumula 13 ganadores del premio mayor, mientras que Nueva Jersey registra 12, cifras que colocan a ambos estados dentro de los 15 con más jackpots desde que Powerball se lanzó en 2003. Por su parte, Connecticut ha registrado 6 premios mayores, consolidando al área triestatal como un punto recurrente para boletos ganadores.

Sin embargo, a pesar de esta frecuencia, ninguno de los 10 premios mayores más grandes en la historia de Powerball ha caído en la región, un dato que contrasta con la percepción de que el noreste del país suele concentrar los grandes sorteos.

Todos los ganadores eligieron el pago en efectivo

Un elemento común entre todos los ganadores de Powerball en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut es que ninguno optó por la anualidad, eligiendo, en cambio, el pago único en efectivo, una decisión que reduce el monto total anunciado, pero permite acceder de inmediato al dinero.

El primer premio mayor de Powerball en el área triestatal se registró el 25 de junio de 2005, cuando Christopher Ewen, en Connecticut, ganó un bote de $59.5 millones de dólares. Al elegir el pago en efectivo, recibió $34.6 millones antes de impuestos, marcando el inicio de una larga lista de millonarios en la región.

Desde entonces, Connecticut ha sumado otros 5 ganadores, incluyendo el premio de $254.2 millones en noviembre de 2011, obtenido por Putnam Ave. Family Trust, uno de los botes más grandes registrados en ese estado. El más reciente ganador en Connecticut se remonta a febrero de 2022, con un premio de $185.3 millones, cuyo pago en efectivo superó los $123.9 millones.

Con el gran premio que hay acumulado en el Powerball, cientos de personas en el área triestatal están apostando por este juego de lotería. (Foto: John Bazemore/AP)

Nueva Jersey, una década marcada por grandes premios

Nueva Jersey ha sido uno de los estados más constantes en la obtención de premios mayores, especialmente entre 2010 y 2018. Uno de los más recordados es el bote de $448.4 millones del 7 de agosto de 2013, compartido por Mario Scarnici y el grupo Ocean’s 16, quienes recibieron $258.1 millones en efectivo cada uno.

Otros premios relevantes incluyen los $429.6 millones ganados en mayo de 2016 por Smith Family Lottery Pool, así como el jackpot de $315.3 millones obtenidos por Tayeb Souami en 2018. Más recientemente, el estado sumó un nuevo ganador el 10 de junio de 2024, con un premio mayor de $222.6 millones, cuyo pago en efectivo fue de 104.7 millones.

Nueva York lidera con el premio más alto del área triestatal

Aunque ningún premio histórico nacional ha caído en la región, Nueva York ostenta el jackpot más alto del área triestatal. El 27 de octubre de 2018, Robert Bailey ganó $687.8 millones, llevándose $396.1 millones en efectivo, una de las cifras más elevadas jamás cobradas en el estado.

Además de ese premio, Nueva York ha registrado múltiples jackpots superiores a los $100 millones a lo largo de la última década. El premio mayor más reciente en la región se produjo el 7 de diciembre de 2024, cuando un boleto identificado como DTSL Holdings LLC acertó todos los números y ganó un bote de $256 millones, con una opción en efectivo de $123.5 millones.

Millones de jugadores, probabilidades mínimas

Aunque las cifras millonarias continúan captando la atención de residentes del área triestatal, las probabilidades de ganar Powerball siguen siendo extremadamente bajas. Según datos oficiales, la probabilidad de ganar cualquier premio es de 1 en 24.9, mientras que la probabilidad de acertar el premio mayor es de apenas 1 en 292.2 millones.

Aun así, cada nuevo sorteo reactiva la ilusión de millones de jugadores en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, que sueñan con que el próximo boleto ganador finalmente lleve a la región a entrar en la lista de los premios históricos de Powerball.

Sigue leyendo:

* Powerball alcanza $1,500 millones y se consolida como uno de los botes más grandes de su historia

* Powerball de $1,250 millones: los números “calientes”, los ausentes y la dura verdad de las probabilidades

* Por qué Mega Millions ha perdido terreno frente a Powerball