Varios boletos de Powerball convierten en millonarios a jugadores en Nueva York

Varios jugadores de Powerball en el estado de Nueva York celebran esta semana luego de que 3 boletos se convirtieran en ganadores de $1 millón de dólares tras el sorteo realizado la noche del miércoles 17 de diciembre, según confirmó la Lotería de Nueva York.

Los afortunados participantes acertaron 5 de los 6 números ganadores, quedando a solo un número de llevarse el premio mayor del popular juego de lotería. Cada uno de los boletos obtuvo el segundo premio más alto de Powerball.

Los números ganadores del sorteo de Powerball del miércoles 17 de diciembre fueron: 25 – 33 – 53 – 62 – 66 – Powerball: 17 – Power Play: 4x.

Aunque ninguno de los boletos coincidió con el número Powerball rojo, el acierto de los 5 números blancos fue suficiente para garantizar el premio millonario.

¿Dónde se vendieron los boletos ganadores?

De acuerdo con la Lotería de Nueva York, los 3 boletos ganadores del premio de $1 millón fueron vendidos en los siguientes establecimientos:

* Estación de servicio ASTORIA, ubicada en 30-02 Astoria Blvd, Astoria

* GNP Priyal Corp, en 201 Hempstead Turnpike, Elmont

* Smokes 4 Less, localizada en 59 North Plank Rd, Newburgh

Cada uno de estos boletos acertó 5 números blancos, quedando a solo un número de distancia de llevarse el premio mayor, que continúa acumulándose.

También hubo ganadores de $50,000

Además de los nuevos millonarios, la Lotería de Nueva York informó que 4 boletos adicionales ganaron $50,000 cada uno al acertar cuatro números blancos más la Powerball roja durante el mismo sorteo.

Los boletos ganadores del tercer premio de Powerball fueron vendidos en:

* Nor-Crest Service Station, 178-02 Union Turnpike, Fresh Meadows

* Davids Pharmacy, 205 3rd Ave, Manhattan

* Smokes 4 Less, 59 North Plank Rd, Newburgh

* Stewart’s Shops, 100 Northern Blvd, Troy

El premio mayor de Powerball sigue creciendo

La expectativa en torno a Powerball continúa en aumento. Durante el sorteo del sábado 20 de diciembre, no se registraron ganadores del premio mayor, lo que provocó que el bote acumulado creciera hasta un estimado de $1,600 millones.

La opción de pago en efectivo para el próximo sorteo se calcula en aproximadamente $735.3 millones, una de las cifras más altas en la historia del juego.

El próximo sorteo de Powerball está programado para la noche del lunes 22 de diciembre, cuando millones de jugadores en todo el país volverán a intentar su suerte.

A pesar de los premios millonarios, las probabilidades de ganar el premio mayor siguen siendo extremadamente bajas. Según Powerball, la posibilidad de acertar todos los números es de 1 en 292.2 millones, lo que no ha impedido que miles de personas continúen participando.

Para recibir más información sobre premios, sorteos y noticias de última hora en la región, los residentes del área triestatal siguen atentos a los anuncios oficiales de la Lotería de Nueva York y a los próximos resultados del juego.

