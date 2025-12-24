Ganar los $1,700 millones del Powerball puede ser una bendición… o el inicio de un desastre financiero

El sorteo de Powerball con un premio estimado en $1,700 millones de dólares promete convertir a una sola persona en parte del club de los ultrarricos de Estados Unidos. Sin embargo, asesores financieros coinciden en que el verdadero riesgo no está en no ganar, sino en lo que ocurre después de hacerlo.

Una serie de errores repetidos, documentados durante años, ha demostrado que incluso una fortuna histórica puede convertirse en un problema público, costoso y emocionalmente devastador.

Lejos del imaginario de riqueza infinita, planificadores financieros explican que la mayoría de los ganadores no fracasan por mala suerte, sino por malas decisiones tomadas en los primeros días. El impacto psicológico del premio, la presión social y la falta de asesoría profesional suelen combinarse en un cóctel peligroso.

Decisiones apresuradas que cuestan millones

Uno de los errores más comunes es actuar demasiado rápido. Renunciar al trabajo de inmediato, comprar mansiones o reclamar el premio sin un plan puede tener consecuencias irreversibles. Expertos citados en medios financieros señalan que el shock emocional del premio afecta la capacidad de análisis, llevando a decisiones impulsivas.

La elección entre cobrar el premio en una sola exhibición o mediante una anualidad es un ejemplo clave. Aunque muchos ganadores optan automáticamente por el pago único, esta decisión determina el impacto fiscal, la estrategia de inversión y la duración real del dinero. Tras impuestos federales y estatales, el monto efectivo puede reducirse de forma drástica, algo que muchos subestiman al ver la cifra original.

Exposición pública y pérdida de privacidad

Otro riesgo importante es hacer pública la identidad del ganador. Anunciar el premio en redes sociales o compartir detalles con demasiadas personas suele atraer demandas, estafas y solicitudes constantes de dinero. Asesores recomiendan mantener el perfil bajo y, cuando la ley lo permite, reclamar el premio mediante un fideicomiso o de forma anónima.

La fama repentina también tiene un costo emocional. Ganadores anteriores han relatado cómo la atención mediática afectó matrimonios, amistades y su sensación de seguridad personal. Sin límites claros desde el inicio, la vida cotidiana puede volverse inmanejable.

La euforia por jugar al Powerball y soñar con ser el máximo ganador ha subido en las últimas horas. (Foto: Gene J. Puskar/AP)

No rodearse de profesionales calificados

Intentar administrar una fortuna de 9 o 10 cifras sin ayuda experta es, según los especialistas, una receta para el fracaso. La recomendación es formar un equipo reducido pero confiable antes de reclamar el premio: un abogado especializado, un contador con experiencia fiscal y un asesor financiero fiduciario acostumbrado a trabajar con grandes patrimonios.

Un error frecuente es delegar decisiones clave a familiares o amigos “que saben de dinero”. Aunque bien intencionados, carecer de credenciales y experiencia en gestión patrimonial compleja puede derivar en pérdidas millonarias y conflictos personales.

Gastar como si el dinero no se acabara

El comportamiento de gasto descontrolado aparece una y otra vez en historias de ganadores. Múltiples propiedades, aviones privados, inversiones especulativas y un estilo de vida inflado pueden consumir una fortuna más rápido de lo esperado. Incluso miles de millones de dólares no son inmunes a impuestos elevados, volatilidad del mercado y costos permanentes como mantenimiento y personal.

Los asesores subrayan la importancia de establecer una tasa de retiro sostenible y diversificar inversiones, recordando que el premio, aunque enorme, es finito.

Falta de límites con familia y causas

Decir sí a todas las solicitudes es otro error habitual. Préstamos improvisados, regalos constantes y promesas abiertas generan resentimiento cuando finalmente el dinero o la paciencia se agotan. Los expertos recomiendan definir desde el inicio un marco claro para regalos y filantropía, especificando montos, beneficiarios y objetivos.

Convertirse en el sostén económico de decenas de personas puede poner en riesgo la estabilidad financiera y emocional del ganador, especialmente si la atención pública amplifica las peticiones.

Olvidar el largo plazo y el propósito personal

Más allá de las compras inmediatas, muchos ganadores descuidan aspectos básicos como testamentos, fideicomisos, planificación fiscal y sucesoria. Estas herramientas son esenciales para proteger el patrimonio y, si se desea, asegurar beneficios para futuras generaciones.

Existe además un error más silencioso: no pensar en la vida después del premio. Cuando la novedad desaparece, algunos ganadores se sienten aislados, sin rumbo o vulnerables a malas decisiones. Los asesores coinciden en que combinar una estrategia financiera sólida con un sentido claro de propósito personal puede marcar la diferencia entre un golpe de suerte pasajero y una riqueza duradera.

Este análisis se basa en información publicada originalmente por Fortune, donde se recopilan recomendaciones de asesores financieros especializados en grandes premios de lotería.

