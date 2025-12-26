De 4 a 8 pulgadas de nieve esperan este viernes en Nueva York

Se ha emitido una alerta meteorológica por una potente tormenta que podría traer importantes nevadas a la ciudad de Nueva York y el área triestatal desde esta tarde hasta el sábado por la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha declarado alerta de tormenta invernal para gran parte del área de la ciudad de Nueva York, el norte de Nueva Jersey y el sur de Connecticut, ante lo que se espera que sea la tormenta de nieve más importante de la temporada hasta el momento para la región.

Se prevé una amplia zona con acumulaciones totales de 4 a 8 pulgadas (10 a 20 centímetros), incluida la ciudad de Nueva York. Las zonas con mayores acumulaciones probablemente se ubicarán en las montañas Catskill y Poconos, el extremo norte de Nueva Jersey y Hudson Valley, donde las acumulaciones podrían oscilar entre 8 y 12 pulgadas (20 y 30 centímetros).

Se estima que la tormenta comience a desplazarse por el área metropolitana de los tres estados desde las 3 p.m. del viernes al norte y al oeste, y que llegue a la ciudad de Nueva York entre las 5 y las 6 p.m., con origen en las potentes lluvias que han azotado California esta semana. La energía de estas tormentas se combinará con el aire ártico en el Medio Oeste a medida que avanza hacia la costa este, explicó ABC News.

El punto álgido de la tormenta se producirá el viernes por la noche, alrededor de las 8 p.m., hasta aproximadamente la 1 a.m., pero disminuirá rápidamente con nevadas más ligeras que continuarán hasta el mediodía del sábado, pero con poca o ninguna acumulación. Podría haber algunas breves pausas hacia el norte. En su punto máximo, la tormenta podría dejar de 1 a 2 pulgadas (2.5 a 5 centímetros) de nieve por hora junto con baja visibilidad, lo que hará que conducir sea extremadamente peligroso.

Finalmente la nieve podría convertirse en una mezcla de lluvia y nieve en la ciudad a última hora de la mañana del sábado, cuando la tormenta amaine rápidamente, pero las condiciones para viajar aún podrían ser peligrosas.

Las autoridades instan a los residentes a prepararse para fuertes nevadas y carreteras resbaladizas. La Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM) ha emitido un alerta de viaje para el viernes por la noche y el sábado, y tanto el alcalde Eric Adams como la gobernadora Kathy Hochul instan a los neoyorquinos a extremar las precauciones si tienen que trasladarse.

Es probable que la mezcla de aguanieve con nieve reduzca las acumulaciones al sur de la Interestatal 78 en Nueva Jersey, con 2 a 4 pulgadas (5 a 10 centímetros) esperados en el sur de ese estado. También se pronostican menores cantidades de nieve en el este de Long Island y el este de Connecticut, donde llegará aire más seco.

Las temperaturas se mantendrán bajas el sábado, apenas superando el punto de congelación, incluso cuando la nieve disminuya, lo que significa que habrá muy poco deshielo. Las temperaturas subirán a alrededor de 40F (4C) el domingo, con algunas lluvias y una mezcla de lluvia y hielo al norte y al oeste, pero el alivio será breve, ya que una ola de frío ártico llegará a principios de los últimos días de 2025.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Here is the latest briefing on the snow heading our way for late Friday afternoon and evening into early Saturday. Click the link here for the details: https://t.co/610UeEFm73#nycwx #nywx #njwx #ctwx #liwx #hvwx pic.twitter.com/LX7PpqjJjo — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) December 25, 2025