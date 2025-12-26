El tiempo de hoy en Chicago para este viernes 26 de diciembre

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por esta razón, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 26 de diciembre.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 48 grados Fahrenheit (9ºC) y una mínima de 37 grados Fahrenheit (3ºC) . Junto a esto, la sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada será de 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:17 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:26 h. En total, tendremos 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana habrá cielos nubosos. La temperatura máxima estimada será de 46 grados Fahrenheit (8ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 45 (7 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 12% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día.