Los Tigres del Norte estrenan su documental: una historia de música y migración

La icónica banda Los Tigres del Norte celebra su trayectoria con el lanzamiento de su primer documental, titulado Los Tigres del Mundo, El Norte Más Allá de la Frontera, que narra su historia desde Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, hasta convertirse en referentes de la música norteña a nivel mundial.

Un homenaje a la migración y la identidad

Producido por FONO, el documental combina testimonios, recuerdos y canciones de la agrupación para destacar su compromiso con la comunidad migrante. A través de sus corridos, Los Tigres del Norte han plasmado temas como migración, identidad, amor, injusticia y esperanza, convirtiéndose en la banda sonora de quienes buscan un mejor futuro sin olvidar sus raíces.

“Es un homenaje a los migrantes y familias que han hecho del corrido un himno y de nuestra música una voz que trasciende generaciones y fronteras”, señalaron los integrantes de la banda.

Estreno durante la semana de los Latin Grammys 2025

La proyección inaugural tuvo lugar en el House of Blues de Las Vegas, Nevada, reuniendo a medios, artistas, integrantes de FONO e invitados especiales. La presentación destacó la trayectoria de Los Tigres del Norte como cronistas de la experiencia migrante y héroes culturales cuya influencia trasciende fronteras.

Disponible para todo el mundo

Los Tigres del Mundo, El Norte Más Allá de la Frontera está disponible vía streaming para que los fans de la banda puedan revivir o descubrir la historia de los “Jefes de Jefes”. La obra se puede ver en YouTube, acercando al público global al legado musical y cultural de la banda mexicana.

Con este documental, Los Tigres del Norte consolidan su lugar como referentes de la música regional mexicana y símbolos de orgullo para la comunidad latina en todo el mundo, dejando un testimonio invaluable sobre la resiliencia y la identidad de quienes cruzan fronteras en busca de un mejor mañana.

