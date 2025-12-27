Aaron Judge presiona a los Yankees para concretar el regreso de Cody Bellinger

El liderazgo de Aaron Judge en los New York Yankees ha trascendido el terreno de juego este invierno. Reportes del New York Post indican que el capitán ha mantenido conversaciones con la gerencia de Brian Cashman, instándolos a realizar un esfuerzo financiero significativo para traer de vuelta a Cody Bellinger.

Esta movida subraya la estrecha relación entre ambas estrellas y la importancia que Judge otorga a la continuidad del núcleo ofensivo que brilló la pasada campaña.

La urgencia de Judge no es infundada. Durante su estancia con los Yankees en 2025, Bellinger se consolidó como el complemento perfecto para el centro del lineup.

Su rendimiento fue clave para la estructura del equipo, terminando el año con estadísticas de élite que incluyeron 29 cuadrangulares y 95 carreras impulsadas. Más allá de los números, su versatilidad defensiva y su bateo zurdo en el Yankee Stadium demostraron ser una combinación ganadora que el equipo difícilmente podría reemplazar en el mercado actual.

El precio de la permanencia

A pesar del deseo del capitán, la firma no será sencilla. Tras su renacimiento ofensivo, el valor de mercado de Cody Bellinger se ha disparado.

Cody Bellinger podría volver a los Yankees en 2026. Crédito: AP

Los analistas proyectan que el jardinero y primera base está en posición de exigir un pacto multianual de cinco años y $180 millones de dólares. Aunque la cifra es elevada, la intervención de Judge pone a la directiva en una posición comprometida: equilibrar los libros financieros o satisfacer el deseo de su jugador franquicia para mantener una alineación de miedo.

Con la agencia libre en su punto más álgido, los Yankees se encuentran en una encrucijada. El respaldo público y privado de Judge hacia Bellinger añade una capa de presión extra a una oficina central que ya se comprometió a ser agresiva. Los próximos días serán determinantes para saber si el “Juez” logra convencer a la directiva de abrir la chequera y asegurar que una de las piezas más valiosas del 2025 no vista otro uniforme el próximo año.