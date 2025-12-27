Un encierro con consecuencias psicológicas: Cristina Porta habla de La Casa de los Famosos

Cristina Porta, periodista española, dio detalles en La Mesa Caliente de su experiencia en el reality show La Casa de los Famosos, de la cadena de televisión Telemundo.

En el programa de televisión, la española dijo que dentro de la casa te enfrentas a situaciones y emociones que fuera no existen.

Mencionó que el encierro saca una versión de ti muy fuerte porque a menudo se sintió atacada y tuvo que encarar a personas con las que convivía y que la tensión se puede sentir tan fuerte que hasta los terminas odiando.

Señaló que es muy difícil el proceso de recuperarse después del reality. Por ello, los participantes cuentan con un equipo de psicólogos que les brinda apoyo durante un año después de finalizar el programa.

Para Cristina Porta hay momentos en los que se siente el impulso de escapar y te sientes como en una cárcel. Por esta razón pidió ayuda a la psicóloga de la producción (lo cual ella hacía una vez por semana) para lidiar con el hecho de no soportar a sus compañeros.

Acerca de los romances, la creadora de contenido cuestionó si lo que surge en la casa es amor verdadero, sugiriendo que es más bien un refugio ante la soledad y la falta de compañía de la familia o amigos, lo que puede llevar a confundir afinidad con amor o incluso deseo sexual por la falta de contacto.

En la temporada 4 de La Casa de los Famosos, Cristina Porta fue una de las participantes más mediáticas debido a lo frontal que fue con otros participantes, algo que le ayudó a conectar con la audiencia, sobre todo luego de que decidiera jugar sola en la competencia.

