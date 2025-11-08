Cristina Porta habla de Paco Pizaña: ‘Podría darle un mordisco’

Cristina Porta, ganadora del reality show Top Chef VIP 4, habló nuevamente del actor mexicano Paco Pizaña y de la relación que tienen luego de haber participado en el programa de telerrealidad de la cadena Telemundo.

En el podcast A Casa Abierta, le preguntaron a la española con quién se casaría, comería o mataría del casting del programa en el que estuvo. Ante esto, contestó: “Me casaría con Valeria Cuevas (…) es una tía increíble, la verdad: divertida, cariñosa, una amiga en mayúscula. Sí la quiero siempre a mi lado, ojalá. Si la gente la conociera de verdad porque estuvo también en la repesca, yo creo que la gente creo que pudieron ver otra parte de ella, pero además de una gran artista, sí es una persona muy especial, así que sé que con ella no me aburriría, como te he dicho antes, que me aburro muy fácil de los hombres”.

Luego, comentó que besaría a Yani Prado por su energía que asegura que es increíble.

Por último, mencionó a Paco Pizaña como al personaje que se “comería”, dando a entender la gran química que tienen ellos.

“Le podría dar un mordisco a Paco, pero ya te he dicho que no he comido mucho”, bromeó Cristina Porta en el podcast.

En el reality show Top Chef VIP, hubo mucha conexión entre la española y la mexicana, una relación que causó controversia, debido a que el artista estaba en una relación sentimental.

En la entrevista, Paco Pizaña mostró su admiración por la periodista, dando a entender que sí siente una gran admiración por ella. “Conectamos de una manera muy linda, ¿cómo explicarlo? Me vi reflejado a través de los ojos de ella y empezamos a conectar a través de diferentes niveles, vi una persona con un ímpetu parecido al mío, con ganas de comerse al mundo, como yo, una persona que consigue lo que quiere”, afirmó.

