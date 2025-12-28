Nueva York: pronóstico del tiempo para este domingo 28 de diciembre

¿Cómo deberías prepararte para salir a las calles de Nueva York este domingo? Para empezar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana se encontrarán entre los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de máxima y los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 36ºF (2ºC) de máxima y 36ºF (2ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 84% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 46% durante el día y del 26% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 07:19 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:36 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos más nubes que claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas se moverán entre los 28 y los 48 grados Fahrenheit (-2 y 9ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 70% por la mañana, 15% por la tarde y 70% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.