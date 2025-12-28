Portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anuncia que está embarazada

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó oficialmente el pasado viernes que se encuentra esperando su segundo hijo, noticia que fue difundida a través de sus canales de redes sociales, donde detalló que el nacimiento está previsto para mediados del próximo año.

La funcionaria de 28 años utilizó su cuenta de Instagram para compartir la novedad con el público. En su comunicación, la funcionaria especificó el sexo del bebé y la fecha estimada de su nacimiento.

“El mejor regalo de Navidad que podríamos pedir: una niña que nacerá en mayo de 2026”, anunció Leavitt.

“Mi esposo y yo estamos encantados de ampliar nuestra familia y estamos ansiosos por ver a nuestro hijo convertirse en hermano mayor. Mi corazón rebosa de gratitud a Dios por la bendición de la maternidad, que realmente creo que es lo más cercano al Cielo en la Tierra”, acotó.

Entorno laboral y agradecimientos

Leavitt también hizo mención directa a sus jefes en la administración actual y destacó el apoyo recibido para gestionar sus responsabilidades profesionales y personales de forma simultánea, informó ABC News.

“También estoy sumamente agradecida con el presidente Trump y nuestra jefa de gabinete, Susie Wiles, por su apoyo y por fomentar un ambiente familiar en la Casa Blanca. ¡2026 será un año fantástico y estoy muy emocionada de ser mamá!”, expresó la funcionaria en su publicación.

Trayectoria profesional de Leavitt

Leavitt es actualmente la persona más joven en ocupar el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca. Su carrera política comenzó en la oficina de prensa durante el primer mandato de Donald Trump y continuó como secretaria de prensa de su campaña de 2024. En 2022, se presentó como candidata al Congreso en New Hampshire, su estado natal.

La secretaria de prensa y su esposo, Nicholas Riccio, ya son padres de un niño. Su primer hijo, llamado Nicholas “Niko” Robert Riccio, nació en 2024. Con la llegada de la nueva integrante en mayo de 2026, la familia completará sus cuatro miembros.

